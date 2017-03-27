Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları dualarla anıldı

SİVAS'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, vefatlarının 8'inci yılında kent meydanında dualarla anıldı.

25 Mart 2009'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve berberindekiler için dua etkinliği düzenlendi. Kent meydanında düzenlenen dua programına BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, İsmail Güneş, Murat Çetinkaya ve Kaya İstektepe için dualar edildi. Dua okunurken Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup daha sonra dağıldı.

DHA