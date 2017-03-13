Yelkenli teknede bulunan 83 göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah İzmir Çeşme Alaçatı sahilinde yelkenli teknede tespit edilen 22'si çocuk 83 göçmenin yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 8 kişi yakalandı.

Bugün saat 04.24’de görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından, İzmir Çeşme Alaçatı sahilinde bir grup göçmenin yelkenli bir tekneye transfer edildiği tespit edildi. Bölgede görevli Sahil Güvenlik gemisine durum bildirildi. Sahil Güvenlik gemisi tarafından, yelkenli tekne hareket halinde tespit edildi ve saat 05.00’da durdurularak içerisinde bulunan Suriye uyruklu 82 ve Afgan uyruklu 1 olmak üzere toplam 83 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerdin 22'sinin çocuk, 11'inin ise kadın olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından ayrıca olayla bağlantılı olarak karada tespit edilen 3 kişinin yakalanması amacıyla Çeşme ilçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Jandarma ekipleri tarafından, Ukrayna uyruklu 3 kişi ile bir araç içerisinde göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 kişi (2 Türk, 2 Irak, 1 Ukrayna uyruklu) olmak üzere toplam 8 kişi yakalandığı belirtildi.

DHA