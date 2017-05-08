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Aksaray Haberi: Yem karma makinesi kapağının altında kalarak can verdi

Yem karma makinesi kapağının altında kalarak can verdi

20:248 Mayıs 2017
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Yem karma makinesi kapağının altında kalarak can verdi
Yem karma makinesi kapağının altında kalarak can verdi

AKSARAY'da 18 yaşındaki Hasan Hüseyin Başer, yem karma makinesi kapağının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Yenikent beldesi Akhan Yaylası'nda meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Hüseyin Başer, hayvanlara yem vermek için yem karma makinesini çalıştırdı. Makineye yem attıktan sonra açık olan kapağın hidroliği boşalarak Başer'in üzerine düştü. Ağır yaralanan Başer için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Başer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba 56 yaşındaki Hacı Hasan Başer, oğlunun cenazeninin başında gözyaşı döktü. Hasan Hüseyin Başer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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