Yemek borusuna takılan metal stentlerle yaşama tutundu

ADANA'da 53 yaşındaki Abdurrahman Bulut, kanser tanısı konulduktan sonra geçirdiği ameliyat ardından yemek borusuna takılan metal stentlerle yaşama tutundu.

İnşaat malzemeleri satan 11 çocuk ve 6 torun sahibi Abdurrahman Bulut'a, 7 yıl önce yemek borusu kanseri tanısı konuldu. Ameliyatta yemek borusunun 12 santimetrelik bölümü alındı. Uzun süreli tedavi gören Abdurrahman Bulut'un tükettiği besinlerin akciğerine gitmesi üzerine, özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü'ye başvurdu.

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA SAĞLIKLI"

Bulut'un yemek borusuna aralıklarla yapılan cerrahi operasyonlarla 6 metal stent takıldı. Sağlığına kavuşan Abdurrahman Bulut, "Şu anda tamamına yakını metal olan yemek borusuyla yaşıyorum. Bunun dünyada fazla örneğinin olmadığını öğrendik. Allah doktorlardan razı olsun" dedi. Prof.Dr. Yüksel Gümürdülü ise, "Hastamızın yemek borusundan akciğere yemek kaçıyordu. Hastaya metal stentler taktık. Hastamız beklediğimizden daha sağlıklı durumda. Bunun da tek nedeni hastanın yaşama isteği ve yaşama arzusu. Hastanın herhangi bir ilaç almadan 7 yıldır yaşaması büyük bir mucize" diye konuştu.

DHA