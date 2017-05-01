Yemek yerken üst kat balkonu üzerlerine çöktü: 3 yaralı

İZMİR'in Balçova İlçesinde, bir binanın üçüncü kattaki balkonu çöktü. Olayda alt katta yemek yiyen 2 kişi ile çöken balkonda bulunan bir kişi yaralandı.

Olay, bugün akşam 21.45 sıralarında Eğitim Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. Bülent Öven (46) üç katlı binanın üçüncü kattaki balkonunda otururken balkon bilinmeyen nedenle çöktü. Balkonun beton bloku ikinci katın balkonunda asılı kaldı. Olayda zemin kata düşen Öven ve o sırada zemin katın balkonunda yemek yiyen 40 yaşındaki Mehmet Emin Duyar ve 26 yaşındaki Ali Devran Bektaş yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye Öven ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Hebur Cura, 'Büyük bir gürültü oldu. Önce kavga var zannettik. Geldik baktım balkon çökmüş. Yaralılara müdahale ettik. Su verdik, inşallah iyi olurlar' dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA