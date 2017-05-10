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İzmir Haberi: Yengesini sokak ortasında öldürdü

Yengesini sokak ortasında öldürdü

22:2810 Mayıs 2017
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Yengesini sokak ortasında öldürdü
Yengesini sokak ortasında öldürdü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 20 yaşındaki Abdullah K., tartıştığı amcasının eşi 28 yaşındaki Safiye K.'yı tabancayla vurarak öldürdü. 
Olay, bugün Bozyaka Mahallesi 3099 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Abdullah K. ile yengesi Safiye K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken Abdullah K., Safiye K.'ya ateş etti. Yaralanan Safiye K. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Safiye K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan Abdullah K., götürüldüğü emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

DHA

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