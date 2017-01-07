Yeni açtığı mobilya atölyesinde tavana asılı bulundu

ANTALYA'da yeni açtığı mobilya atölyesinde yaşayan 30 yaşındaki Yasin Tosun, iple tavana asılı halde ölü bulundu.

Kepez İlçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5029 Sokak'ta mobilya atölyesindeki olay, saat 21.00'da meydana geldi. Bir süre önce adı açıklanmayan bir kadınla ortak mobilya atölyesi açan Yasin Tosun, işyerinde yaşamaya başladı. Tosun'a 2 gündür telefonla ulaşamayan arkadaşları, dün akşam kontrol etmek amacıyla atölyeye geldi. İşyerinin ışıklarının açık olduğunu gören arkadaşları, kapıyı açamayınca polise haber verdi.

TAVANA ASILI BULUNDU

Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı açarak işyerine girdi. Atölyeyi kontrol eden polis, Yasin Tosun'u iple tavana asılı halde ölü buldu. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Yasin Tosun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Arkadaşları, Tosun'un işyerini yeni açtığını, maddi sıkıntısı olmadığını söyledi. İlk incelemede olayı intihar olarak değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

DHA