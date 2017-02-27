Yeni akıllı gözlükler hem uzağı hem de yakını gösterecek

– Esnek lens ve basınçsal elektrikli pistonlar, akıllı gözlüklere otomatik netleme özelliği getirecek.

Geliştirilen yeni teknoloji ile akıllı gözlükler artık ayrı ayrı uzak ve yakın gözlükleri kullanmayı tarihe karıştıracak. Günümüzde kullanılan lenslerle mümkün olmayan bu yenilik, ‘likit lens’e sahip akıllı gözlüklerle mümkün olacak.

Utah Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri esnek lensler ve basınçsal elektrikli pistonları kullanarak, akıllı gözlüklerin bir prototipini ürettiler. Hem uzak hem de yakını görmekte zorlanan hastalar üzerinde yapılan denemelerde gözlüğün, her iki mesafeyi de pistonların hareketiyle lens kırvımlarını değiştirerek, net olarak gösterdiği kanıtlandı.

Gözlüğün, kullanıcının ihtiyaçlarına göre kendini ayarlaması için, iki ayrı bilgiye ihtiyacı var. Birincisi, hastanın mobil uygulamaya gireceği reçetesi, ikincisi ise netleştirilmesi istenen objenin akıllı gözlükle arasındaki, akıllı gözlük tarafından otomatik olarak algılanan, mesafe. Bu iki bilgiyi kendi algoritmasıyla işleyen akıllı gözlük, lenslere ne kadar baskı yapılması gerektiğini hesaplayarak kullanıcının tek gözlükle hem uzak hem de yakını görmesine imkan sağlıyor.

Tekrar şarj edilmesi gerekmeden 6 saat çalışan akıllı gözlüğün, fonksiyon gösteren bir prototipinin yapılmasıyla, daha hassas netleme sağlama amacıyla, göz takip sistemi geliştirme çalışmalarına başlandı.

DHA