Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Yeni bulduğu işe başlamadan intihar etti

Yeni bulduğu işe başlamadan intihar etti
12:064 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Yeni bulduğu işe başlamadan intihar etti
Yeni bulduğu işe başlamadan intihar etti

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, sanayi sitesinde bir tamirhanede pazartesi günü işe başlayacak olan 24 yaşındaki Mehmet Bekçi, çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.
Körfez Ali Hocalar Mahallesi'nde oturan Mehmet Bekçi, bir süredir işsiz olması nedeniyle bunalıma girdi. Bekar olan Mehmet Bekçi, sanayi sitesinde bir tamirhanede iş buldu. Pazartesi günü işe başlayacak olan Mehmet Bekçi, yaşadığı bunalımın etkisinden kurtulamadı. Mehmet Bekçi dün akşam anne ve babasının komşularına gittiği sırada çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşledi. Misafirlikte dönen Nurettin Bekçi, eve girdiğinde oğlunun cesediyle karşılaştı. Mehmet Bekçi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bekçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar