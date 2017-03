Yeni dijital dalga: Yükselen teknolojiler

CAPİTAL ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ‘Yeni Dijital Dalga: Yükselen Teknolojiler’ oturumunda moderatörlüğü Cisco Genel Müdürü Cenk Kıvılcım üstlendi. Memesy Culture Lab Kurucusu Anand Gandhi, Standford Üniversitesi Kanser Araştırmacısı Jack Andraka, Siberia ortaklarından ve iPhone yaratıcılarından Andy Grignon, Vodafone Türkiye CEO’su ColmanDeegan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, McKinsey Global Institute CEO’su Jacques Bughin ve Amplified Robot Kurucu ve CEO’su Steve Dan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde teknoloji dünyasının geleceği tartışıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Cisco Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, yükselen teknolojiler hakkında bilgi verdi. Nesnelerin interneti ve sensör internetinin geleceğin teknolojisi olacağını belirten Kıvılcım, gelecekte her nesnenin üzerinde çipi olacağını ve bilgi aktarımı yapılacağını söyledi. Bu sensörler sayesinde yapay zekanın hayatımıza girmeye başlayacağını ifade eden Kıvılcım, “Çocuğuma robot bir köpek aldım. Firmanın iddiası köpeğin çocuğun davranışlarına göre kendi karakterini geliştireceğiydi. Çocuğum çok hareketli ve oyun oynamak istiyor. Köpekte sürekli onu uyandırıp oyun oynamaya çalışıyor. Sensörleri olduğu için koşuyor, hareket ediyor. Yani bu teknoloji oyuncak sektöründe şimdiden kullanılıyor” diye konuştu.

"SANAYİ 4.0 RAPORU İLE SANAYİNİN DİJİTALLEŞMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD olarak 2015 ve 2016 yıllarında teknolojide büyük bir ivme yakaladıklarını kaydetti. Geçen yıl ‘Küresel rekabetçilik için sanayi 4.0 raporu’ hazırladıklarını ifade eden Bilecik, sanayi 4.0 platformu oluşturduklarını ve devlet ile özel sektörü bir araya getirdiklerini dile getirdi. Bu raporun çok yankı aldığını ve önümüzdeki yıllarda sanayide dijitalleşmenin en çok ele alınması gereken konulardan biri olduğunu ifade eden Bilecik, şirketlerin dijital değişime bakışı ve sağlık sektöründe dijitalleşme konulu raporlarhazırladıklarını kaydetti. Bilecik, “Sanayi 4.0 ile birlikte yenilikçi fabrika ve üretim süreçlerinin kurgulanmasını amaçlıyoruz. Dijital dünyada temel gereksinim olan iş ortaklıklarının kurulması ve teknolojik kullanımda standartların oluşması için önemli faaliyetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"ŞEHİRLERİN PARK SORUNLARINI ÇÖZECEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Panelde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise endüstri ve sağlık sektörlerinde verimliliği artıracak projeler geliştirdiklerini söyledi. Makineler arası iletişimi kolaylaştırarak sektörlerde verimliliği artırdıklarını ve insanların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Colman Deegan, akıllı şehirler için projeleri olduğunu ve park problemlerinin çözülmesi için çözümler geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Colman Deegan, “Belediye endeksi oluşturuyoruz. Böylelikle Türkiye’de 81 ili takip ediyoruz ve hizmetlerimizi insanlara sunmaya çalışıyoruz. 81 ilden farklı görüşler toplayarak geri bildirimlere göre vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

Gelecekte iyi bir ekosistemin kurulmasının dijital gelişim için faydalı olacağını dile getiren Colman Deegan, Türkiye’nin kendi silikon vadisini oluşturması gerektiğini vurguladı. Genç çocuklara kodlama tekniğinin öğretilmesinin çok önemli olduğuna değinen Colman Deegan, “Nüfus bağlamında Türkiye’nin büyük potansiyeli var” ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPANLAR OLACAK"

Standford Üniversitesi Kanser Araştırmacısı Jack Andraka ise dijital teknolojinin tanımını‘yarın göremeyeceğiz şeyleri geliştirmek’ olarak açıkladı. Nesnelerin internetinin geleceğin teknolojisi olduğunu ifade eden Jack Andraka, her bir dijital teknolojinin internete bağlantısı olacağını ve her 6 ayda bir daha büyük bant genişliği sağlayacağını söyledi. Jack Andraka, “Çok farklı teknolojiler bir araya gelerek çok radikal bir devrim yaratacak” dedi. 20 yıl boyunca geldiğimiz noktaya gelebilmek için çok çaba harcadıklarını ifade eden Jack Andraka, dijital teknoloji potansiyelinin yüzde 20’sinin kullanıldığını söyledi. Dijital dünyanın sadece bilişimden ibaret olmadığını vurgulayan Jack Andraka,“Finansal teknolojinin de yakalanması gerekir. Tabi bu durum sadece finansal teknolojiyle sınırlı kalamaz. Zirai teknoloji ve diğer alanlara da nüfus edecektir. Mesela hava durumu ile ilgili daha keskin bilgiler gelecek yada hasat zamanını optimum zamanda yapılması sağlanacaktır” diye konuştu.

Yapay zekanın sadece yazılımlarla gerçekleşmeyeceğini dile getiren JackAndraka,“Sadece makineler öğrenmeye başlayacak ve buluttaki küresel veriler makinenin öğrenme sürecini oldukça efektif bir hale getirecek. Önceleri Amerikan finansal yapısını araştırırken 32 faktör öngörüyordum, bugün ise milyarlarca veri üzerinden çok daha doğru veri elde ediyorum” dedi.

Yapay zekânın rekabeti ciddi bir şekilde değiştireceğine dikkat çeken Jack Andraka,“5-6 yıldır en iyi seçilen şirketlerin yapay zekâya daha fazla yatırım yapan şirketler olduğunu görüyoruz. Özellikle ekonomik büyümenin yüzde 40’ı sizden alınmış durumda, çünkü diğer şirketler dijitalleşerek paylarını artırıyorlar. Rekabet etmek için savunmada kalınmaması ve sürekli geleceği yakalamak gerekiyor” önerilerinde bulundu.

"İLK IPHONE’U TASARLARKEN BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUK"

IPhone’nun eski mühendislerinden olan Memesy CultureLab Kurucusu Anand Gandhi ise insanların ellerinden akıllı telefonları bırakmadığını ifade ederek IPhone kurulurken böyle bir ürün yaptıklarını fark etmediklerini itiraf etti. Şu an dünyanın farklı şirketlerinin karşılaştığı teknolojik sorunları incelediklerini belirten Anand Gandhi,sektörde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanlarının şu anda milyarlarca dolar yatırım yapılan alanlar haline geldiğini aktardı. Anand Gandhi, “Bu alana girmeli miyiz sorusunu değil, ne zaman girmeliyiz sorusunu sormamız gerekiyor. Teknolojinin garip alanlara kaydığını dile getiren Anand Gandhi, makinelerin duygusal zekasının tartışıldığını ve bilgisayarlara hissetmeyi öğreten teknolojilerin araştırıldığını söyledi.

‘Sanal gerçeklik ile eğitim dünyası çağ atlayacak’

Panelde konuşan Amplified Robot Kurucu ve CEO’su Steve Dan ise son 5 yıl içerisinde sanal dünyada yaşadıklarını ve sanal gerçeklik alanında buluşlar yaptıklarını söyledi. Benzer bir konferansa katıldığını ve orda google glass’ı kullanan bir hekim olduğunu belirten Steve Dan, “Google glass’ı kullanarak cerrahi operasyon gerçekleştirmişti. Bu örnek bizim için çok önemliydi. Bu alana yönelmek istedik. 180 ülkeye sanal gerçeklik sayesinde cerrahi operasyonu canlı yayınladık. Operasyonu animasyonlarla destekledik. 3 boyutlu görüntü alan bir kamera kullandık. Eğitim modülüne gerek kalmadan, tıp öğrencileri videodan eğitim almış oldu” dedi.Sanal gerçeklik teknolojisinin eğitim sistemini çok kökten bir şekilde değiştirebileceğini ifade eden Steve Dan, bu durumun öğrenciler için, üniversiteler için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdi.

