Yeni doğan bebeği türbe önüne terk ettiler

ÇORUM’da yeni doğan bir kız bebeği, türbe önüne terk edildi.

Çorum’un Kunduzhan Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Iraklı ailenin oturduğu gecekondunun bitişiğindeki Armutlu Dede Türbesi önüne gelip, pardösüye sarılı haldeki bebeği bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Evden çıkanlar, bebeği görüp hemen içeri aldı. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri, bebeği kontrolden geçirdi. Sağlık durumu iyi olmayan bebek, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp küvöze konuldu. Hastanedeki hemşireler bebeğe 'Kader' ismini verdi. Polis, bebeği terk edenleri bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

DHA