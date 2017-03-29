Yeni KHK ile 416 kişi görevlerine iade edildi

688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname resmi gazetede yayımlandı. 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

Görevlerine iade edilenlerin kurumlara göre kişi dağılımı şöyle:

"Danıştay’dan 3 kişi, Sayıştay’dan 1 kişi, Yargıtay’dan 4 kişi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 76 kişi, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 15 kişi, Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 24 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 kişi, İller Bankası A.Ş’den 5 kişi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3 kişi, Dışişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi, İçişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 24 kişi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 4 kişi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personellerinden 90 kişi, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2 kişi, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 7 kişi, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 7 kişi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 83 kişi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 4 kişi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş Genel Müdürlüğü’nden 2 kişi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 9 kişi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden 2 kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 5 kişi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan 3 kişi, Yükseköğretim kurumlarından 37 kişi’’

DHA