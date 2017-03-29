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Son Dakika: Yeni KHK ile 416 kişi görevlerine iade edildi

Yeni KHK ile 416 kişi görevlerine iade edildi
23:0629 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Yeni KHK ile 416 kişi görevlerine iade edildi
Yeni KHK ile 416 kişi görevlerine iade edildi

688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname resmi gazetede yayımlandı. 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.
Görevlerine iade edilenlerin kurumlara göre kişi dağılımı şöyle:
"Danıştay’dan 3 kişi, Sayıştay’dan 1 kişi, Yargıtay’dan 4 kişi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 76 kişi, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 15 kişi, Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 24 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 kişi, İller Bankası A.Ş’den 5 kişi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3 kişi, Dışişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi, İçişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 24 kişi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 4 kişi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personellerinden 90 kişi, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2 kişi, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 7 kişi, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 7 kişi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 83 kişi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 4 kişi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş Genel Müdürlüğü’nden 2 kişi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 9 kişi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden 2 kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 5 kişi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan 3 kişi, Yükseköğretim kurumlarından 37 kişi’’

DHA

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