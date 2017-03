Yeni sevgilisi ile bir olup, eskisini bıçakladı

ADANA'da 30 yaşındaki Can K., iddiaya göre sevgilisi 27 yaşındaki Kibar K.'nın eski sevgilisi olan 56 yaşındaki Yücel Ö.'yü bıçaklayarak kredi kartları ile 500 lirasını gasp etti. Kibar K. gözaltınaalınırken, Can K. aranıyor.

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturan Yücel Ö., sabah saatlerinde polisi arayarak, "Eve gelen 2 kişi beni bıçaklayıp paramı gasp etti" diyerek yardım istedi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis, Yücel Ö.'yü ağır yaralı halde buldu. Vücudunda 7 bıçak darbesi olan Yücel Ö., Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yücel Ö., polislere, "Bir süre önce ayrıldığım kız arkadaşım Kibar K. evime geldi. Kibar ile birlikte tanımadığım bir erkek de içeriye girdi. Para istediler, vermeyince bıçaklayıp, 500 lira para ve kredi kartlarımı gasp ettiler" diye bilgi verdi.

Bu iddia üzerine polis, Yücel Ö.'nün eski sevgilisi Kibar K.'yı yakaladı. Suçunu itiraf eden genç kadın, "Erkek arkadaşım Can K.'ya, eski sevgilim Yücel Ö.'nün çok parası olduğundan bahsetmiştim. Olaydan bir kaç saat önce Can paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Beni tehdit ederek Yücel Ö.'nün evine götürdü. Zile bastım kapı açılınca içeriye girdi. Yücel Ö.'yü bıçaklayıp kart ve parasını aldı. Beni de polise haber verirsem öldüreceğini söyleyerek tehdit etti" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Kibar K. adliyeye sevk edilirken, polis Can K.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

