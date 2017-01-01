Yeni yıla Şehitler Köprüsü'nde girdiler

2017 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyen vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inerek havai fişek gösterilerini izlediler.

Yılbaşını boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isteyen vatandaşlar dondurucu soğuğa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi. Bazı vatandaşlar ise köprü selfie çekti çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayan vatandaşlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.



Kutlamalar için köprüde çektiren bir çift ise,"Yeni yıla her zaman olduğu gibi buradayız. İstanbul'un değişmeyeceği bir yer burası. Yeni yıla köprüde gireceğiz" dedi. Köprüde görevli trafik polisleri de araçlarından inen vatandaşları sık sık uyardı. Polislerin uyarılarının ardından kutlamaları kısa sürdüren vatandaşlar yeniden araçlarına binerek uzaklaştı.

DHA