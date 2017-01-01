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Adana Haberi: Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu (3)

Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu (3)
15:511 Ocak 2017
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Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu (3)
Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu (3)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana'da, öldürülen Korkut Özgün'le ilgili soruşturmasını sürdüren polis, Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüpheliler, "Arkadaşımız öldürülmüş. Bununla ilgili ifademize başvuruyorlar. Cinayetle ilgilimiz yok. O bizim arkadaşımızdı. En son dün sabah telefonla görüştük. Gece görüşecektik sabah öldürüldüğünü öğrendik. Onu öldürenin Allah belasını versin" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler tekrar Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

DHA

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