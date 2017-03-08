(Yeniden) İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

İSTANBUL'daki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklanırken, dolandırıcılığın boyutunun da 2 milyon lira olduğu belirtildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran çok sayıda kişi, banka kartları ve kredi kartlarından bilgileri dışında para çekimi yapıldığı yönünde şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayetler doğrultusunda çalışma başlatarak şebekeyi 3 ay boyunca takip altına aldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaların ardından şüphelilerin kullandığı Ümraniye ve Beykoz'da bulunan adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 11 harddisk, çok sayıda hafıza kartı, çeşitli telefonlar ile sim kartlar ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında şebeke liderleri olduğu iddia edilen Ceyhun K.'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden şebeke liderleri olduğu iddia edilen Ceyhun K. ile Salih A., Kadir T., Emre E., Sefa K., Halil İbrahim M., Nazan E. ve Emre T. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BİRİ BANKACI GİBİ KONUŞTURUYOR, DİĞERİ HESAPTAN ÇEKİYOR

Şebeke üyeleri aradıkları vatandaşları genellikle 'Banka kartınızdan bilginiz dışında harcama yapılıyor. Böyle bir harcama mı yapıyorsunuz Bilginiz dışında ise iptalini gerçekleştirelim' şeklinde ikna ederek kredi kart numarası, son kullanma tarihi ve cep telefonuna gelen şifreyi öğreniyordu. Daha sonra bu bilgilerle ele geçirilen hesaplardan çekilen paralar kendi hesaplarına aktarılıyordu.

YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA VURGUN

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen hard disklerde yaptığı ilk incelemelerde şebekesinin binlerce kişinin bilgileriyle yaklaşık olarak 2 milyon lira kazanç elde edildiğini değerlendiriyor.

HESABINDAKİ PARA LAS VEGAS'TA ÇEKİLMİŞ

Şebekenin hesabından bilgisi dışında para çektiği mağdur Mürsel Kasapoğlu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu. Kasapoğlu, cep telefonuna hesabından 20 dolar çekildiğine ilişkin mesaj gelmesi üzerine banka ile iletişime geçtiğini belirterek, “Cep telefonuma hesabınızdan 20 dolar çekildi diye mesaj geldi. Bunun üzerine gece bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Bu sırada 300 dolar daha çekildiği yönünde bir mesaj daha geldi. Banka müşteri temsilcisiyle yaptığım görüşmelerde paranın Las Vegas'tan çekildiğini söyledi. Ben yurtdışına hiç çıkmadığımı ve işte olduğumu belirttim. Banka benden bu usulsüz işlem için parayı talep ediyor. Kredi kartı bilgilerime nasıl ulaştılar bilgim yok, beni daha önce hiç böyle bir şekilde de aramamışlardı" diye yaptığı görüşmeyi basın mensuplarına anlattı. Polis ekipleri ise şebekenin parayı İstanbul'dan çekmesine rağmen özel programlar aracılığıyla başka bir yerden çekilmiş gibi göstermiş olabileceğini öne sürdü.

DHA