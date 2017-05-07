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İstanbul Haberi: Yenikapı'da Kutlu Doğum etkinliği (2)

Yenikapı'da Kutlu Doğum etkinliği (2)

16:557 Mayıs 2017
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Yenikapı'da Kutlu Doğum etkinliği (2)
Yenikapı'da Kutlu Doğum etkinliği (2)

'Peygamber Sevdalıları Platformu'nca düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliği Yenikapı Miting Alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli STK'ların temsilcileri, yurt dışından davetliler ve çok sayıda kişi katıldı.

Polis programdan saatler önce alan çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.  Etkinliğe katılanlar polis noktalarında üst araması yapılarak alana alındı. Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturuldu. Etkinik Suriyeli Hafız Şeyh Zeki Aseli'nin Kuranı Kerim okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşması Peygamber Sevdalıları Platformu sözcüsü Mehmet Ali Gönül tarafından yapıldı. Etkinlikte ayrıca SİYER vakfı kurucu başkanı Muhammed Yıldırım da bir konuşma yaptı.  Programda şiirler ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler seslendirildi. 

 

 

DHA

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