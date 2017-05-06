Yeniköy’de taş ocağı için ağaç kesimine tepki

BURSA, (DHA) CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Orhangazi ilçesi Yeniköy mahallesindeki ormanlık alan içerisinde bazalt ocağı açmak amacıyla yapılan ağaç kesimine tepki gösterdi. Kesilen ağaçların en az yarım asırlık olduğunu belirten Aydın, ağaç katliamına sessiz kalmayacağını söyledi.

Erkan Aydın, Orhangazi ilçesi Yeniköy mahallesinde bazalt ocağı için yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alanda kesilen ağaçları yerinde inceledi. Ağaçların kesildiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Aydın, rant uğruna yarım asırlık ağaçların katledildiğini söyledi. Aydın, “Daha önce ÇED gereksiz kararı verilen ancak mahkemece ‘ÇED Gereksiz' kararının iptal edildiği bir bölgede hukuksuz bir şekilde ağaç kesimi yaptırılmaktadır. AKP hükümeti döneminde sıkça karşılaştığımız rant uğruna katledilen ağaçlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu çevre katliamlarına hep birlikte ‘dur' demek zorundayız. AKP zamanında rant uğruna ormanların talan edildiği ve ülkede gelecek nesillere bırakılacak neredeyse yeşilin kalmadığı bir ülke istemiyoruz. Bu hukuksuz maden sahasındaki ağaç kesimi ve diğer işlemlerin acilen durdurulmasını istiyoruz” diye konuştu.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Sevim Durmuş ve partililerle incelemelerini tamamlayan Aydın, konuyu gerekirse TBMM'ye taşıyarak, takipçisi olacağını ifade etti.

DHA