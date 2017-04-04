Yenilenen McAfee daha güvenli bir gelecek inşa etmeye hazır

MCAFEE, Intel ve uluslararası yatırım şirketi TPG’nin ortaklığında 4,2 milyar Dolar değerindeki yatırım anlaşmasının tamamlanmasıyla bağımsız bir siber güvenlik şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, yeni yapılanmasıyla birlikte teknolojilerin, insanların ve kurumların birlikte çalışabilmesine olanak sağlayacak yeni hedeflere odaklanıyor. Yatırımcıları arasında bulunan Thoma Bravo’nun da katılımıyla, McAfee, dünyanın en büyük siber güvenlik şirketi olarak büyüme odaklı bir strateji benimseyeceğini açıkladı.

Bu yeni yapılanma, Intel ve uluslararası yatırım şirketi TPG’nin güçlü bir sermaye ile operasyonel ve teknolojik kaynaklara sahip bağımsız bir siber güvenlik şirketi kurmak üzere McAfee’ye yapmış olduğu 4,2 milyar Dolar değerindeki yatırımın sonucunda gerçekleşti. Aynı zamanda, McAfee, TPG’nin yaptığı bir anlaşmayla yatırımcıları arasına lider özel sermaye yatırım şirketi Thoma Bravo’nun da katıldığını açıkladı. Intel, McAfee şirketindeki yüzde 49’lukhissesini korumaya devam ediyor. Yeni McAfee, müşterilerini siber tehditlerin çok daha iyi tespit edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması konusunda desteklemek üzere öncü güvenlik çözümleri geliştirmeye devam edecek.

Yeni yatırımcı ortaklarıyla McAfee, siber güvenlik sektörünün küresel çaplı büyüme potansiyelini çok daha iyi bir şekilde yönetmek üzere pazar odaklı çalışmalarına ağırlık verecek, platformunu güçlendirecek ve yeni finansal, operasyonel ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirecek. Intel Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Christopher Young, CEO olarak yeni McAfee’nin liderliğini üstlenecek. TPG Ortağı Bryan Taylor ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Tüm sistemlerin birbirine bağlı olduğu yeni dijital dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun siber güvenlik olduğuna değinen McAfee CEO’su Christopher Young, “Bugün ebeveynlerden yöneticilere ve dünya liderlerine dek herkesin ortak gündemi siber güvenlik. Net bir hedefle bağımsız bir şirket olarak yola çıkan McAfee, siber tehditlere karşı insanları, teknolojiyi ve kurumları birleştirecek güce sahip. Böylece, teknolojinin şekillendirdiği geleceğimiz güvende olacak” dedi.

Intel CEO’su Brian Krzanich ise “Chris Young ve McAfee ekibine sektörün en büyük siber güvenlik şirketi olarak yürüttükleri çalışmalarında tam destek sunuyoruz. Güvenlik, Intel için önemini koruyor ve McAfee’nin hissedarı ve iş ortağı olarak şirketimiz, buluttan milyarlarca bağlantılı bilişim cihazına dek tüm ürünlerimize sektör lideri güvenlik ve gizlilik yetkinliklerini entegre etmeye devam edecek” diye konuştu.

Kuruluşundan itibaren McAfee’nin müşterilerine öncü siber güvenlik çözümleri sunmaya odaklandığını ifade eden TPG Ortağı ve McAfee Yönetim Kurulu Başkanı Bryan Taylor, “Yenilikçi ürünler geliştirmeye olan bağlılığı, zengin iş ortağı ekosistemi ve üstün müşteri hizmetleriyle McAfee, bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini yürütebilecek, güvenilir bir marka yarattı. Büyümeyi hızlandırmak ve günümüzün hızla değişen dijital dünyasında lider siber güvenlik platformunu inşa etmeye devam etmek üzere, McAfee ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Thoma Bravo Yönetici Ortağı Seth Boro de yeni iş birliğine dair şunları söyledi:

“McAfee 30 yıllık başarılı tarihiyle ve güçlü inovasyon, güven ve iş birliği kapasitesiyle tanınan küresel bir marka. Güvenlik yazılım sektöründeki uzun yıllara uzanan tecrübemize dayanarak McAfee’nin gelişim ve yeniliklere imza atmaya devam etmek için önünde büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda, sektörde önemli bir bilgi birikimine sahip ve pek çok başarılı şirketin kurulmasında rol oynamış şirketimiz de McAfee için artı değer yaratacaktır. McAfee’nin yeni gelişim yolculuğunda yönetim ekibi ile TPG ve Intel’deki meslektaşlarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

YENİ MCAFEE

Şirket bu dönüşümüyle birlikte inovasyon, güven ve iş birliği odaklı yeni bir vizyon belirledi.

İNOVASYON

McAfee bugün sektörün en yetenekli siber güvenlik profesyonellerinden oluşan 7 bin 500 kişilik bir grubu temsil ediyor. Bin 200’ü aşkın güvenlik teknolojileri patentine sahip olan McAfee, ürünleriyle de sektörün öncüleri arasında yer alıyor. McAfee aynı zamanda dünyanın lider siber tehdit istihbarat kaynağı McAfee Labs’in sahibi. McAfee, çalışanları, teknolojisi ve sektöre dair öngörülerinden aldığı güçle temel tehdit vektörleri kapsamındaki milyonlarca sensörden elde ettiği verilerle yeni nesil ürünler ve sistemler geliştiriyor.

GÜVEN

1988 yılında İnternet’e yayılan ilkworm’dan (solucan) 2016 yılında gerçekleştirilen güçlü DDoS saldırılarına kadar, siber güvenlik endüstrisi siber tehditlerin yapısında ve sayısında olağanüstü bir büyümeye tanıklık etti. McAfee 30 yıldır bu tehditlere karşı pratik ve etkin çözümler sunarak tüketicilerin, kurumların ve hükümetlerin güvenini kazandı. Bugün, McAfee’nin ödüllü ürünleri ve çözümleri dünyanın en büyük bankalarının yüzde 87’si, Fortune 100 şirketleri ve 250 milyondan fazla tüketiciyi kapsayan günlük 3.7 milyardan fazla uç noktayı koruyor.

İŞ BİRLİĞİ

McAfee, iş birliğinden doğan güce; ancak insanlar, teknolojiler ve kurumlar birlikte çalıştığında güvenliğin sağlanabileceğine inanıyor. Sektörün prestijli teknoloji iş ortaklığı programı olan McAfee Güvenlik İnovasyon Birliği, küresel çapta 135’i aşkın iş ortağını bir araya getiriyor. McAfee Data Exchange Layer (DXL) ise kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşim sunan ve endüstri tarafından şekillendirilen bir iletişim platformu olarak sektörde öncü konumda. Geçen bir yılda 30’dan fazla iş ortağı McAfee DXL ile entegre çalışma kararı aldı.

MCAFEE’NİN YENİ YAPILANMASINDA ULUSLARARASI KURUMLAR ROL ALDI

Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets ve UBS Investment Bank, TPG ve Thoma Bravo’ya finansal danışmanlık sağlarken, Allen & Company LLC de Intel’in finansal danışmanı olarak hizmet verdi. TPG için Ropes & Gray, Intel için Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Thoma Bravo içinKirkland & Ellis hukuki danışmanlık sundu.



DHA