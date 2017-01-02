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Antalya Haberi: Yerleşik Rus kadın Müslüman oldu

Yerleşik Rus kadın Müslüman oldu
17:282 Ocak 2017
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Yerleşik Rus kadın Müslüman oldu
Yerleşik Rus kadın Müslüman oldu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Rus uyruklu 30 yaşındaki Marina Seppa, İslamiyet'i seçerek 'Elif' adını aldı.
Yaklaşık 1 yıldır Alanya'da yerleşik yaşayan psikolog Marina Seppa, Müslüman olmaya karar verdi. Şekerhane Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye gelerek Müslüman olmak istediğini belirten Marina Seppa, cami imamı Derya İnce ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
Müslümanlığa geçmesiyle adını 'Elif' olarak değiştireceğini belirten Seppa, "İslam'daki güzellikleri gördüm, ayrım olmayan hallerini gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dinini kendime daha yakın düşündüm ve tercih ettim" dedi.
İslam dininin son yıllarda terörle anıldığına değinen Seppa, İslamiyet'in terörle bir ilgisi olmadığını söyledi. Yapılan ihtida töreninin ardından imam Derya İnce, Seppa'ya Kuran ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

DHA

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