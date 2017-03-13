Yerli 'drone savar'ın ilk yurtdışı müşterisi Azerbaycan oldu

– Yerli savunma sanayi şirketlerinden Harp Arge tarafından geliştirilen "drone savar"ın ilk yurtdışı müşterisi Azerbaycan oldu.

Kameralı, uzaktan kumandalı hava araçlarının sinyallerini bozan ve kontrol dışına çıkartan drone savar, halen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Dron savar, geçen günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın korumalarının elinde görüldüğünde gündeme gelmişti.

Harp Arge’nin özkaynakları ile geliştirdiği sistem, bir süredir Azerbaycan tarafından yakından izleniyordu. Drone savar, Azerbaycan ordusu tarafından zorlu testlere tabi tutuldu. Tüm testlerden başarı ile geçen drone savar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapmaya başladı.

Nasıl çalışıyor

Son yıllarda düşük maliyetleri ve yüksek erişilebilirlik nedeniyle drone'lar yaygın olarak kullanılıyor. Yapısal özellikleri sayesinde drone'ların tabanca veya tüfek ile vurulması zor.

Hava aracına müdahale, elektromanyetik saldırı ile yapılabiliyor. Drone’nun komuta kontrol ile bağlantısı kaybederek etkisiz hale getiriliyor.

Bu operasyon çevreye zarar vermeden hızla gerçekleştiriliyor. Müdahale sırasında drone savar, süper odaklanmış antenleri ile yüksek güç gerektirmeden drone’ları pasifize ediyor.

Ayrıca hızlı tarama ile drone komuta frekanslarına kesintisiz karıştırma uygulanıyor.

DHA