Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan: Artvin halkı gereğini yapacaktır

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde madencilik faaliyetlerine karşı halkın tepkisi devam ediyor. Yaklaşık 6 aydan beri, toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasak olduğu Artvin’de, OHAL uygulamasının sona ermesi ile maden karşıtları sokağa döküldü. Kalabalık adına basın açıklaması yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, referandum sürecine değindi, “Artvin halkı gereğini yapacaktır” dedi.

Yasak kararının kalkmasının ardından aralarında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın da bulunduğu kalabalık bir grup, Halitpaşa Meydanı’nda toplandı. Burada kalabalığa seslenen Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, şunları söyledi:

“Yeşil Artvin Derneği olarak son kez 6 ay önce basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirme fırsatımız olmuştu. 2016 yılının Temmuz’unda yaşanan darbe girişiminin ağırlığı yetmezmiş gibi, Rize İdare Mahkemesi'nde duruşmamızın olduğu gün, 19 Eylül 2016 tarihinde Valilik kararnamesi ile bütün demokratik haklarımız askıya alınmış, Cerattepe projesi ile ilgili Artvin ve ülke kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması ve diğer etkinlikleri yapmamız engellenmişti. Sonraki aylarda rutin hale gelen, her ay yenilenen valilik genelgesi ile bizler susturulmaya çalışılırken, maden şirketi de her türlü yalan ve yanlışı kamuoyuna rahatça, hiçbir engel olmadan söylemekteydi. Nihayet bu gün yeniden sözümüzü söyleme imkanı bulabiliyoruz.”

'ARTVİN HALKI GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Yakın bir süreçte referandum yapılacağını belirten Karahan, “Elbette ülkemiz için doğru olana halkımız karar verecektir. Ancak ilimiz için doğru olanı biliyoruz. Bizler Cerattepe için, 25 bin kişinin sağlıklı yaşam hakkı için, eşsiz bir ekosistemin korunması ve gelecek kuşaklara, önceki kuşaklardan devraldığımız şekilde aktarılabilmesi için, bu yağma ve talan anlayışına karşı çıkabilmek için, bağımsız yargı ve adalet arıyoruz. Yargının bağımsız olacağı, hakimlere baskı yapılmayan, doğru karar veren mahkemelerin tarumar edilip yerine atanmış mahkemelerin getirildiği bir yargı sistemi değil, kurdun, kuşun, eşsiz bir doğa cennetinin ve sadece sağlıklı bir yaşam ve huzur isteyen insanların yaşam hakkına saygılı bir hukuk sistemi istiyoruz. Artvin halkı bu düşüncelerle kararını verecek, gereğini yapacaktır.”

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.

DHA