‘Yeşil saçlı kız’a uyuşturucu gözaltısı

BURSA'da, polisin uyuşturucu satışının önlenmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada, birçok bağımlının “yeşil saçlı kızdan” uyuşturucu aldıklarını söylemesi üzerine düzenlenen operasyonlarda toplam 5 kilo 652 gram esrar, değişik miktarlarda metamfetamin ve bonzai maddeleri ele geçirildi. Operasyonda, saçını yeşile boyatan N.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına karşı önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu ile Mücadele ekipleri, bağımlıların büyük bölümünün uyuştucuyu adını bilmedikleri 'yeşil saçlı kız'dan aldığını söylemeleri üzerine harekete geçti. Merkez Yıldırım İlçesi'nde yapılan çalışmalarda saçları yeşile boyanmış kadını gören polis, Adının N.Ö. olduğunu belirlediği kadını savcılıktan alınan izinle takibe aldı. N.Ö.'nün aranan uyuştucu satıcısı olduğunu tesbit eden polis kendisine yüklü miktarda uyuştucu geleceği bilgisine ulaştı. N.Ö.'nün evini kontrol altına alan polis S.Y.'nin eve otomobil ile uyuştrucu getirdiğini görünce baskın düzenledi. Bu kişileri gözaltına alan polis evde ve otomobillerde yapılan aramada 5 kilo 314 gram esrar, ruhsatsız bir tabanca ve av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler, uyuştucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve uyuştucu satışından elde edildiği sanılan 14 bin 410 lira ile 504 doların yanı sıra 13 ayrı kişi adına düzenlenmiş senet ele geçirdi.

Öte yandan Bursa'da yapılan uygulamalarda 314 gram esrar, değişik miktarlarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız ikisi çalıntı toplam 6 t tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkartıldı.

DHA