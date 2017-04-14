Yeşilırmak’a uçan otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu

AMASYA'da 4 gün önce polisten kaçarken otomobiliyle Yeşilırmak Nehri'ne uçan 20 yaşındaki Kaya Dorukan'ın cesedi bulundu.

Olay 4 gün önce gece saatlerinde Amasya Merkez Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 NNV 48 plakalı otomobilin sürücüsü Kaya Dorukan park halindeki araçlara çarptı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu Yeşilırmak Nehri'ne uçarak kayboldu. Amasya Belediyesi arama kurtarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerini arama çalışmaları sonucu otomobil uçtuğu noktada tespit edilerek vinç yardımıyla Yeşilırmak'tan çıkarıldı. Otomobilin sürücüsü Kaya Dorukan ise araçta bulunamadı.

Yeşilırmak'ta 4 gündür Amasya Belediyesi arama kurtarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve balık adamlar ile aranan Kaya Dorukan otomobilin düştüğü yerde suyun dibinde çamura saplanmış durumda bulundu. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemeleri sonrası sürücünün cansız bedeni, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA