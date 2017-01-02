Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Amasya Haberi: Yeşilırmak’ta kedi kurtarma operasyonu

Yeşilırmak’ta kedi kurtarma operasyonu
16:122 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Yeşilırmak’ta kedi kurtarma operasyonu
Yeşilırmak’ta kedi kurtarma operasyonu

AMASYA’da Yeşilırmak’a düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi’nde Yeşilırmak’a düşen kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen İtfaiye ekibi Yeşilırmak’a yangın merdiveni uzatarak ağacın üzerinde bekleyen kediye ulaşmaya çalıştı. İtfaiye ekibinin ilk müdahalesinde kendini suya bırakan kedi, uzun bir süre kıyıya çıkabilmek için yüzmeye çalıştı. Kenara kadar gelen kediye itfaiye ekipleri yangın merdivenini uzattı. Patileriyle tırmanmaya çalışsa da  merdivene çıkamayan kediyi, eldiven takmış itfaiye eri inerek aldı. Çıkarılıp yola bırakılan kedi, hızla kaçarak gözden kayboldu.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar