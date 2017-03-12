YGS Maratonu sona erdi

ÜNİVERSİTEYE giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00'da başladı. İstanbul'da adaylar, sınava girecekleri binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için saat 09.00'da hazır bulundu. Beyazıt'ta bulunan İstanbul Üniversitesi'ne giden öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler de dışarıda heyecan yaşadı. Saat 10.00'da başlayan sınav 160 dakika sürdü.

GEÇ KALAN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMADI

Bu sene ilk defa uygulanan 09.45'ten sonra gelen öğrencilerin sınavın yapılacağı binaya alınmaması kuralı nedeniyle geç kalan öğrenciler sınava giremedi. Dışarı çıkan bir kız öğrenci gözyaşları içinde annesine sarılarak "Almadılar anne. 45 geçiyordu almadılar" dedi. Kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösteren öğrenciyi yakınları teselli etti.

09.46'DA GİREMEDİ

Bir öğrenci de "46 geçiyordu. Almayacağız dediler. Almadılar. 2 sene öncesine kadar böyle bir şey yoktu" şeklinde konuştu.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ DE GEÇ KALDI

Evden biraz geç çıktığını ve kendisinde de suç olduğunu söyleyen Okan Şimşek, " Ama normal şartlarda gelen ve sınava giremeyen arkadaşlar vardı. Kuralı biliyorduk ama saat 10.00'da bizi almalarını bekliyorduk. Geçen sene böyle bir şey yoktu. 50 geçe kapıdaydım. Polis memurları vardı. Güvenlik vardı. Kuralın böyle olduğunu söylediler. Mecburen birşey yapamadık. Tepki gösterdik ama gürültü olduğu için bizi oradan uzaklaştırdılar" dedi. Matematik öğretmeni olduğunu söyleyen Şimşek, "Bir kere daha girecektim. Olmadı bu sene. Benim için olmadı ama başka arkadaşlar vardı onlar için üzücü bir durum" diye konuştu.

İLK KEZ UYGULANDI

Bu yıl ilk kez uygulanan düzenlemeye göre, adayların YGS başlamadan 15 dakika önce sınava gireceği binada olması gerekiyor. Bu uygulamaya göre adaylar, 10.00'da başlayacak oturum için 09.45'te sınav binasında bulunulmalı. Geç kalanlar YGS'ye alınmadı.

ÇOCUKLARINI YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER

Öğrenciler içeride sınav sorularını çözerken, dışarıda da ailelerin ve yakınların heyecanlı bekleyişi sürdü. Yağan yağmur altında ailelerin bekleyişi sınavın sonuna kadar sürdü. Okuldan çıkan öğrenciler ilk olarak aileleri ile kucaklaştı. Bazı öğrenciler sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları da sınavın kötü geçtiğini belirtti.

İKİNCİ AŞAMA LYS

YGS sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak. YGS'de 150 olarak belirlenen baraj puanını geçenler ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girmeye hak kazanacak. LYS başvuruları 417 Nisan arasında alınacak. Haziran ayında beş oturumda düzenlenecek LYS'lerin sonuçları da 11 Temmuz'da açıklanacak. LYS tarihleri şöyle:

LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran

LYS-1 (Matematik): 11 Haziran

LYS-2 (Fen Bilimleri) ve LYS-5 (Yabancı Dil): 17 Haziran

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran

DHA