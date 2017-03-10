YGS'de yeni aldığınız kıyafetleri giymeyin

NİŞANTAŞI Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, 2 milyon 265 bin öğrencinin katılacağı yüksek öğrenim geçiş sınavı (YGS) için uyarılarda bulundu. 12 Mart Pazar günü yapılacak sınava katılacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları açıklayan Kösegil, şu önerileri verdi:

1 Sınav sorularını çözmeye alıştığınız tarzda başlamalısınız. Daha önce deneme sınavlarında denemediğiniz bir tarzı sınavda asla uygulamamalısınız. Soruları çözmeye en iyi bildiğiniz dersten başlayabilirsiniz.

2- Sınavda zamana karşı yarıştığınızı aklınızdan çıkarmamalısınız. Çözemediğiniz soruların yanına soru işareti koyarak bu soruları geçmelisiniz. Zaman kalırsa bu sorulara tekrar dönebilirsiniz. Kesinlikle çözemeyeceğinize inandığınız soruların yanına da eksi işareti koyabilirsiniz. Zaman kalırsa bu sorularla vakit harcamak yerine başında soru işareti olan sorularla uğraşırsınız.

3- Soru köklerindeki verilerin tümünü okumalısınız. Parantez içindeki ifadelere dikkat etmelisiniz. Altı çizili ve olumsuz ifadelere (çıkarılamaz, söylenemez, değildir, yoktur vb.) dikkat etmelisiniz.

4- Soruların hepsini okumalısınız. Bir testteki zor soru da kolay soru da aynı puandır. Size zor gelen soruda zaman harcamamalısınız.

5- Seçeneklerin de hepsini okumalısınız. Sözel sorular da dahil olmak üzere bütün soruları kalem kullanarak çözmelisiniz.

6- Soru çözerken aklınıza gelen fikirleri birer kelimeyle de olsa hemen not etmelisiniz. Bu fikirler soruyu çözmenize yardımcı olacaktır. İşlemlerinizi düzgün yazarak yapmalısınız, sağlama yapmalısınız. Bu davranış, dikkatsizliği önleyecektir.

7- Bulduğunuz, doğruluğundan emin olduğunuz cevapları, cevap kâğıdına düzgün ve doğru şekilde işaretlemelisiniz. Kaydırma yapmamak için, soru numarasına ve cevap seçeneğine işaretleme sırasında azami dikkat etmelisiniz.

8- Özellikle sözel içerikli sorulara verdiğiniz ilk cevap çok önemlidir. İlk cevabınızı yanlış olduğundan kesin olarak emin değilseniz değiştirmemelisiniz. Sınavdan erken çıkmak marifet değildir, sınav süresini sonuna kadar ve en iyi şekilde değerlendirmelisiniz.

9- Vakit kalırsa cevaplarınızı gözden geçirmelisiniz, yapamadığınız sorulara bakmalısınız.

SINAV GÜNÜ NASIL KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

1- Rahat edebileceğiniz kıyafetler giymeli. Sıkan, terleten, kaşındıran kıyafetler giymemelisiniz. Ayakkabılarınız rahat olmalıdır.

2- Giyinirken hava durumuna dikkat etmelisiniz. Yeni aldığınız bir giysiyi o gün giymemeye dikkat edin, belki sizi rahatsız edebilir.

DHA