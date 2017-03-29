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Kayseri Haberi: YGS’den düşük puan alan genç intihar etti

YGS’den düşük puan alan genç intihar etti
13:0829 Mart 2017
Son Dakika Haberi
YGS’den düşük puan alan genç intihar etti
YGS’den düşük puan alan genç intihar etti

KAYSERİ’de YGS'den düşük puan aldığı iddia edilen 18 yaşındaki Ömer Faruk Duranoğlu, polis memuru babasının tabancasıyla yaşamına son verdi.
Olay, dün gece merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy Mahallesi, Selçukbey Sokak’ta meydana geldi. Ömer Faruk Duranoğlu, iddiaya göre dün açıklanan YGS'den düşük puan aldı. Bunun üzüntüsünü yaşayan Duranoğlu, odasında havaalanında görevli polis memuru babasının tabancasıyla başına ateş etti.
Ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ömer Faruk Duranoğlu yolda yaşamını yitirdi.

DHA

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