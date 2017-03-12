YGS'ye girebilmek için koştular

KARABÜK’te, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalışırken bazı öğrencileri de özel güvenlik personeli araçlarla sınava ulaştırmaya çalıştı.

Karabük Üniversitesi'nde YGS'ye girecek adaylar kampus girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampuse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrencilerde kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise çimlerin üzerine oturarak Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarını beklediler. Sınava geç kalan bazı öğrenciler sınava girememenin üzüntüsünü yaşadı.

DHA