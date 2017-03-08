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Adana Haberi: Yıkamaya bırakılan otomobille kapkaç yaptılar

Yıkamaya bırakılan otomobille kapkaç yaptılar
13:278 Mart 2017
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Yıkamaya bırakılan otomobille kapkaç yaptılar
Yıkamaya bırakılan otomobille kapkaç yaptılar

 ADANA'da oto yıkamacıya bırakılan otomobille kapkaç yapan işyeri çalışanı ve 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Merkez Seyhan İlçesi'nde oturan N.Ö., bir oto yıkamacıya teslim edip ayrıldı. Burada çalışan 20 yaşındaki Casim Eren, N.Ö.'nün otomobili alıp, arkadaşları ikisi de 19 yaşındaki Mehmet Tunçkıran ve Mehmet Keser ile birlikte gezmeye çıktı. 3 arkadaş, Karafatma Caddesi'nde yürüyen Sefa K.'nın yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu kapıp kaçtı.
Sefa K.'nın şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirleyip N.Ö.'ye ulaştı. N.Ö., otomobilini oto yıkamacıya bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Casim Eren gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Casim Eren, suçunu itiraf ederek kapkaçı Tunçkıran ile Keser ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Eren, "Caddede duruyorduk, Mehmet koşarak geldi. Bize 'telefon kapkaç yaptım. Basın gidelim' diyerek otomobile bindi. Biz de hızla uzaklaştık" dedi. Mehmet Tunçkıran ile Mehmet Keser de yakaladı.
İfadeleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

DHA

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