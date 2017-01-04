Yıkılan cezaevinin yerine eğitim kampüsü

NUH Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı, yıkılan İzmit Cezaevi'nin bulunduğu alana içerisinde 3 lisenin yer alacağı Eğitim Kampüsü yaptırıyor. Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, İzmit'in en büyük sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından eski cezaevinin bulunduğu alanda yaklaşık 15 milyon TL'ye 64 derslikli 3 lise ve bir spor salonundan oluşan eğitim kampüsü yapılıyor. Eğitim kampüsünün 2018 yılında tamamlanmasının ardından, İzmit kent merkezinde bulunan İzmit Lisesi, Gazi Lisesi ve Yavuz Kız Meslek Anadolu Liseleri buraya taşınacak. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret eden Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin ve Nuh Çimento CEO'su Kamil Gökhan Bozkurt devam etmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Nevzat Doğan okul yapımı nedeniyle teşekkür ederek, "Eskiden suçluların kaldığı bu alanda şimdi bir eğitim ve bilim yuvasının yükselmekte olduğunu görmek güzel. Göreve geldiğimden bu yana sürekli üzerinde durduğum ve de proje olarak açıkladığım İzmit Lisesi, Gazi Lisesi ve Kız Meslek Liselerinin şehir dışına taşınması ve bunların bulunduğu yerlerin ilkokul, ortaokul ve kent kütüphanesi olarak değerlendirilmesi projesi artık hayata geçiyor. Biz, kararlılıkla bu projemizin peşinde olduk. Bugün buradaki görüntüyü görmek benim için çok mutluluk verici bir durum. İnşallah benim de mezun olduğum Gazi Lisesi, İzmit Lisesi, Kız Meslek Lisesi eskiden cezaevi olarak kullanılan bu alana taşınacak. İzmit Lisesi'nin binasının da şehrimizde eksikliği hissedilen bir ortaokul ve ilkokul, Gazi Lisesi'nin yerini de modern kent kütüphanesi ve okuma meydanı olmasını istiyoruz. İzmit Belediyesi olarak bu projeyi yakından takip ediyoruz. Kız Meslek Lisesi'nin yerine de otopark ve kapalı pazar yapılmasını istiyoruz. Böylelikle bölgedeki semt pazarı da caddeyi kapatmayacak olup, hem otopark sorunu çözülecek hem de vatandaşlarımız daha modern ortamda alış-veriş yapma imkanı bulacak" dedi.

Tevfik Bilgin, İzmit'in en büyük sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini belirterek, "İzmit'in sosyal ve kültürel değişimindeki hız ve gelişimi, örnek alınması gereken noktadadır. Sosyal sorumluluk anlamında da projelerimize daima destek veren başta Nevzat Doğan ve tüm İzmit Belediyesi çalışanlarına yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunarız. Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında Kocaeli Valiliği ile geçen yıl imzaladığımız protokol gereğince İzmit'in en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü'nü hayata geçirecek olmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim ve sağlık vakfımız ile şimdiye kadar bölgemize 9 okul kazandırdık. Her eğitim döneminde ortalama 700-750 öğrenciye burs vererek destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk kentimize, ülkemize ve halkımıza olduğu kadar bize de daima güç verdi" diye konuştu.

DHA