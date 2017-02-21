Yıkım sırasında yan dairenin duvarı delindi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde yıkımı devam eden binadan kopan kiriş, yan binadaki dairenin duvarını deldi. Sadece bir kişi bulunan evde kimse yaralanmadı.

Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi numara 17'de bulunan binayla ilgili yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle bir süre önce yıkım kararı alındı. 5 katlı binanın yıkılmasına 2 hafta önce başlandı. İş makineleriyle başlayan yıkım sırasında yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yıkılan binanın iki yanında bulunan yapıların arasına da çelik borular yerleştirilerek herhangi bir aksilik olmaması için önlem alındı. Ancak bugün de süren yıkım sırasında kaza başka bir noktada gerçekleşti. Yıkım sırasında ekskavatör operatörünün kırmaya çalıştığı kiriş yerinden kurtularak yan binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2. kattaki dairenin duvarı yıkıldı. Olayda, sadece bir kişi bulunan evde kimse yaralanmazken, yaşananların hemen sonrası, bir mahalleli tarafından görüntülendi. Görüntülerde hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmayan bir işçinin, duvardaki delikten yarı beline kadar sarkarak, kirişi düşürmek için balyozla vurması yer aldı.

İki haftadır yıkımın devam ettiğini belirten mahalleli, gürültü ve toz nedeniyle sıkıntı çektiklerini söyledi. Önlemlerin de yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerin gelerek yapılan yıkıma müdahale etmesini istedi.

DHA