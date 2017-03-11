Yıkımına başlanılan bina yağmur nedeniyle çöktü

ANTALYA'da, atıl durumdaki 4 katlı iş merkezi, dün öğleden beri etkili olan yağmur nedeniyle çöktü. Olay sırasında binada kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, enkazın altında kalan bir iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı'nda atıl durumdaki 4 katlı iş merkezinin yıkımına başlayan yüklenici firma, dün öğlenden beri etkili olan yağmur nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Bir bölümü yıkılan bina, yağmurun etkisiyle bugün saat 17.00 sıralarında tamamen çöktü. Göçük sırasında binada kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, önünde park halindeki iş makinesi enkazda kalarak hasar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık görevlileri enkazın altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Enkazda kimsenin olmadığından emin olan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

DHA