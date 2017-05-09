Yılanın soktuğu avcı, hastanede tedaviye alındı

ADIYAMAN'da, avlanırken yılanın soktuğu 60 yaşındaki Zeynal Özkaynar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. Kızılcapınar Köyü kırsalında ava çıkan Zeynal Özkaynar'ı ayağından yılan soktu. Özkara'nın telefonla arayıp haber verdiği yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Özkara, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynal Özkaynar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA