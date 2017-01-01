Yılbaşı için memleketine gelen üniversiteli kazada öldü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi olan ve yılbaşı tatili için Ordu'daki ailesinin yanına gelen 21 yaşındaki Murathan Güler, otomobille aydınlatma direğine çarparak yaşamını yitirdi.

Perşembe İlçesi Efirli Mahallesi'nde dün gece yarısı, Murathan Güler yönetimindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. KKTC'de üniversitede okuduğu ve Ordu'daki ailesinin yanına yılbaşı tatiline geldiği bildirilen Murathan Güler, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güler'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA