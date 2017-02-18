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Aydın Haberi: Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti

Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti
18:4818 Şubat 2017
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Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti
Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Bayerischer Hof Oteli’nde yapılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceği otele yürüyerek geçti. Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkililer katıldı.
Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti

Görüntü Dökümü:
– Aliyev'in görüşme yerine yürüyüşü

DHA

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