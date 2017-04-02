Yıldırım: Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü iktidarlar yönetecek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım partisinin Kayseri mitinginde, "Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü iktidarlar yönetecek. Milli iradeye, sizin kararınıza, kimse asla karışamayacak. Hükümet, sizin seçtiğiniz olacak, hesabı da o verecek" dedi. Yıldırım, mitinge katılıp katılmaması tartışılan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e de değinip, "Abdullah Gül'ün bu davada bizimle birlikte en önde yürüdüğünü biliyoruz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki konuşmasının ardından özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na geldi. Yıldırım önce Ak Parti İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı, ardından Valiliğini ziyaret etti. Binalı Yıldırım, ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanına geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Ak Parti Milletvekilleri de mitinge katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye çıktığında alanda toplanan binlerce kişiyi, "Allah'ına kurban Kayseri. Sizleri yürekten selamlıyorum Kayseri. Sizlere, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Maşallah Kayseri bitirmiş işi. Kayseri bugün yine bir tarih, bir destan yazıyor. Dimdik duruşunuz, sevdanız, ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum" diyerek selamladı.

Ardından anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Yıldırım, "15 Temmuz'dan sonra bu sistemin değişmesinin şart olduğu ortaya çıktı. Bu meselenin bir memleket ve beka meselesi olduğunu belirttik ve MHP ile birlikte yola çıktık. Anayasa değişikliğini mecliste oyladık. Mecliste büyük oranla kabul edilse bile millete götüreceğimizi söyledik. İstemediğiniz, dazı olmadığınız hiçbir işin içinde olmadık. İşte 16 Nisan'da huzurunuza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. Sizden bir söz istiyoruz, artık 14 gün kaldı. Bu sürede sıkmadık el bırakmayacaksınız, söz mü Mahalle mahalle sokak sokak dolaşacağız, söz mü" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu anayasa değişikliği ile birlikte ne yapmak istediklerini de anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi siz sandıkta Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hükümeti de kuracaksınız. Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü iktidarlar yönetecek. Milli iradeye, sizin kararınıza, kimse asla karışamayacak. Hükümet, sizin seçtiğiniz olacak, hesabı da o verecek. Meclis, eskisinden daha güçlü olacak. Cumhurbaşkanını denetleyecek, hükümeti denetleyecek, kanunları yapacak. Kanunları, memleketin, milletin faydası için seçtiğiniz milletvekilleri yapacak. Devletin işleri hızlanacak. Siz zaman kaybının ne mene olduğunu bilirsiniz. İşte bu sistemde hem zaman tasarrufu var. Seçim yapılıyor, iş bitiyor, ondan sonra herkes işine bakıyor. Ekonomi daha istikrarlı hale geliyor, büyüme artıyor, Türkiye daha da güçlü hale geliyor. Diyorlar ki 'Tek adam rejimi gelecek.' Milletin olduğu yerde, seçimin olduğu yerde, tek adam olur mu Tek adam görmek istiyorlarsa, CHP kendi geçmişine baksın. Aynaya baksın, aynaya. Biz anayasa değişikliği metninde açıkça belirttik. Cumhurbaşkanı en fazla 2 defa seçilir. Tek adam olacak ama patron siz olacaksınız, siz. Millet olacak, millet. Seçimlerde önünüzde 2 sandık olacak. Birinde Cumhurbaşkanı, diğerinde milletvekilleri olacak. Seçeceğiniz Cumhurbaşkanı hemen hükümeti kuracak ve çalışmaya başlayacak. Eskiden nasıldı Seçimler yapılır, seçim sonuçları açıklanır. Hükümeti kim kuracak, bizi kim yönetecek belli değil. İşte bu arada vesayetçiler, çeteler araya giriyor, otel odalarında hükümetin kimi kuracağına karar veriyorlardı. Milletin beklentilerine kulak asmıyorlardı. Çetelere, vesayet odaklarına hizmet etmeyenleri, gazete manşetleriyle al aşağı ediyorlardı. Bu sistemi 16 Nisan'da tarihe gömmeye hazır mısınız Kayseri"

Kayseri'de en kuvvetli 'Evet'i kadınlardan ve gençlerden beklediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Çünkü 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz oy verebiliyor ama seçilemiyor. CHP buna karşı çıkıyor. Diyor ki 'Gençler seçilmesin.' Biz siyasetin gençleşmesini istiyoruz. Onlar da 'Bırakın gençleri biz devam edelim' diyorlar. 16 Nisan'da gençler, bunlara cevabı verecek misiniz 15 Temmuz gecesi, senin beğenmediğin gençler, tankların önündeydi, bayrağı indirmedi, ezanı dindirmedi. O gençler var ya o gençler, Kurtuluş Savaşı'nda da böyleydi, 15 Temmuz'da da böyleydi. Bizler gençlere güveniyoruz. Ama onlar gençleri dolgu malzemesi olarak görüyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptığını bilmiyor. Tamamen çifte standart. 2011 seçim beyannamesinde, 'Gençlerin tüm karar verme sürecine katılmaları için seçilme yaşını 21'e indireceğiz' diyor. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, seçilme yaşını 18'e indirmek için kanun teklifi veriyor ve Kılıçdaroğlu da mühürlüyor. Ama şimdi, seçilme yaşının 18'e indirilmesine karşı çıkıyor" diye konuştu.

Kayseri'nin, 15 Temmuz'da miting yapılan meydanda destan yazdığını vurgulayan Binali Yıldırım, "Kayseri, Cumhurbaşkanına, demokrasisine, geleceğine sahip çıktı. Şimdi 16 Nisan geliyor. Görüyorsunuz, PKK, FETÖ, DEAŞ 'Hayır' çıkması için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi, Avrupalı ortakları da katıldı. Kandil'deki terör elebaşları her gün 'Hayır' kampanyası yapıyorlar. Referandumda 'Evet' çıkarsa, biteceklerini biliyorlar. Ama biz onların kandilini söndüreceğiz. Alenen Türkiye Cumhurbaşkanını ölümle tehdit ediyorlar. Bu tehditleri, bütün Avrupa'nın gözleri önünde yapıyorlar. Biz 'Evet'i anlatmak için Avrupa'nın kapıları bizlere kapatılıyor. 'Evet' çıkmasından korkuyorlar. Ancak korkunun ecele faydası yok. Kayseri, Kandil'i, Avrupa'yı, Pensilvanya'yı korkutmaya var mısın Kayseri'nin bu duruşu çok önemli. Kayseri'nin bu mesajı, Türkiye'nin mesajıdır" dedi.

'ABDULLAH GÜL, BİZİMLE EN ÖNDE YÜRÜDÜ'

Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, geçenlerde Kayseri'ye gelmiş. Burada 'Biz Binali beyin makamını korumak için hayır diyoruz' demiş. Kılıçdaroğlu, kendisini bizimle karıştırıyor. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Biz millet sevdalısıyız" dedi.

Kayserili'nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün bizimle birlikte en önde yürüdüğünü biliyoruz. AK Parti olarak biz yola çıktığımızda Kayseri ve Cumhurbaşkanımız, hemşehriniz Abdullah Gül de bizimle birlikteydi. Bizimle birlikte yola çıkan Abdullah Gül, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptı" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'dan önce konuşan bakanlardan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 16 Nisan'ın, Türkiye için önemli bir dönem noktası olduğunu bildirerek, "Bir yanda FETÖ, PKK, DEAŞ ve onların yanında CHP yola çıkmış yürüyorlar. Bir yanda da önde Erdoğan, yanında Yıldırım, yanında Bahçeli ve Destici koşuyor. Siz bunlarla yürümek istemez misiniz FETÖ'yle, PKK'yla, DEAŞ'la ve bunların yanında CHP ile mi koşmak istersiniz Büyük bir Türkiye için evet mi" diye konuştu.

ÖZHASEKİ: ISRAR EDEMEDİM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de "Bir tarafta PKK var. Ancak onları şehirlerde bitirdik, dağlarda da bitireceğiz. Bir taraftan DEAŞ ateş çemberi var. Bir yandan da FETÖ'yü devlet kadrolarından temizledik. Sayın Cumhurbaşkanımızla dün Diyarbakır'daydık. İnanın çok hasta. Kayseri'ye gelmesi için ısrar edemedim. Allah ona şifalar versin" dedi.

DHA