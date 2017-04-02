Yıldırım: Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü iktidarlar yönetecek (2)

STK'LARLA BULUŞMA TOPLANTISINDA HDP'Yİ ELEŞTİRDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri mitinginin ardından Kayseri Valiliğinin düzenlediği STK’larla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, HDP’yi de eleştirerek, "Bugün terörün sultasına giren parti, orada sokaklarda dolaşamıyor. Ama, bunu burada bırakamayız. Asla ve asla hiçbir vatandaşımızı terörün insafına bırakamayız. Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Zaza, kimimiz Alevi, kimimiz Caferi, hepimizin ortak bir bayrağımız var ve hepimizin gurur duyacağı bir Türkiyemiz var. Bu vatanda, hep birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi. 14 yıldır halkın güvenini kazandıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "81 vilayetimiz bizimle beraberdi. Hemşehriniz Abdullah Gül bizimle beraberdi. Sayın Gül, AK Parti iktidarında Başbakanlık yaptı, Cumhurbaşkanlığı, yol arkadaşlığı yaptı. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Getirdiğimiz anayasa değişikliği niye bu kadar ilgi görüyor Bu sefer milletin hakemliğine gidiyoruz. Bu değişikliğin önemi nereden geliyor Bütün vesayetleri kaldırıyoruz. Adına vesayet derseniz, tek vesayet sahibi, tek patron millet oluyor. Bu değişiklikte seçimi yapıyorsunuz, sonra hükümet kuruluyor ve hizmetler başlıyor. Kayserili mesarifi sevmez. Yazın sandık, kışın sandık yok artık. Bir seferde 2 sandık gelecek ve orada sizi yönetenleri siz seçeceksiniz. İktidar garanti, seçim oldu, sandıklar açıldı, yüzde 51 alan iktidar oluyor. Beş sene sen sağ ben selamet." dedi.

"HÜKÜMETİ MİLLET KURUYOR, GENSORUYU KİME VERİYORSUN"

Anayasa değişikliğiyle meclisin etkisiz hale getirildiği şeklinde eleştiriler yapıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunlar da külliyen yanlış. Yok böyle bir şey. Değişiklikle, milletvekillerinin etkinliği, özgüveni daha çok artıyor. Bugünkü sistemde iktidar olursanız, iktidar milletvekilleri ve hükümet kanun çıkarıyor. Ama yeni sistemde, milletvekilleri kendileri kanun teklifi sunuyor. Aynı şekilde meclisin denetim yetkisi azalmıyor bilakis daha çok artıyor. Yazılı soru var, yazılı soruyu 15 gün içerisinde yanıtlama zorunluluğu var. Gensoru ve güvenoyu yok diyorlar. Kardeşim millet güven oyunu veriyor. Hükümeti millet kuruyor. Gensoruyu kime veriyorsun Yetmedi, meclis soruşturması var. Cumhurbaşkanı bakanları, milletvekillerini yargılayabiliyor. Bunların anayasayı okudukları falan yok. Hakikaten okumuyorlar. Ömür boyu koruma var diyorlar. Böyle bir şey yok. Görev süresi bitince, vatandaş gibi bir suçlama varsa, burada belirli kurallar var. Mevcut sistemde, bir bakanın herhangi bir suçu varsa, meclise geliyor, belli bir oyu alınca komisyona gidiyor, orada görüşülüyor, genel kurula geliyor orada görüşülüyor, ondan sonra yargılanabiliyor. Şimdiki sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanetten başka bir suçtan yargılanamıyor. O zaman da mevcut milletvekillerinin dörtte üçünün oyu gerekiyor. Yeni sistemde suçlamaları olabildiğince artırıyoruz, yargılanma için milletvekili sayısını azaltıyoruz. Cumhurbaşkanı, siyasi, hukuki, cezai sorumluluk da var. Şu anda Cumhurbaşkanının yetkileri neyse, yeni düzenlemede de aynısı var.’’

Başbakan Yıldırım, geaçmiş yıllardaki iktidarlara değinerek, "İki irade olunca tartışmalar oluyor. Çok partili hayatta, Adnan Menderes ve Celal Bayar bile anlaşamadı. Ne oldu Sonunda darbe oldu. Ondan sonra kayıp yıllar, Türkiye 19501960 yılları arası dünya ortalamasının 2 katı büyüdü ama 60-70 arası dünya ortalamasının yarısı kadar büyüyemedi. Rahmetli Özal’la Demirel arasında yaşananlar, Demirel’le Çiller arasındaki yaşananlar, Özal’a Akbulut arasında yaşananlar. Sonra 2001 krizi yaşandı. Sezer, anayasa kitapçığı fırlattı, Türkiye milli gelir olarak yüzde 26 geriye gitti. Zayıf iktidarların Türkiye’ye neler kaybettirdiğini görüyorsunuz. Mehter bile değil, mehter 2 ileri bir geri gider, bunlar bir ileri iki geri gitti" diye konuştu.

''CHP KUZU OLDU''

Konuşmasında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, (Binali Beyin makamı için hayır diyoruz) diyor. CHP’ye bir haller oldu. Kuzu oldular kuzu. Minibüsçülerle oturuyor, hatlarınız elinizden alınacak, muhtarlarla oturuyor, muhtarlığınız elinizden alınacak diyor. Ana muhalefet sorumluluk gerektirir. Anamuhalefet partisinin korku ve umutsuzluk verme hakkı yok. Yeni bir ufuk verecek, umut verecek. HPD’nin koluna girmiş, hayır kampanyası yapıyor. HDP’nin mayası belli. (Arkamızda Kandil var) dediler, kendi iradelerini muhafaza edemediler. Şimdi bir de tek adamlık diyorlar. Ben anlamadım, 2 cumhurbaşkanı, 2 belediye başkanı mı seçeceğiz. CHP liderini bir eş başkanlık merakı sardı. Sandıkta ya hükümetini alıp gidiyorsun ya da dersini alıp gidiyorsun. Başka bir alternatif yok" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişiklik teklifinde bulunan bir başka konunun da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin seçimiyle ilgili olduğunu bildiren Yıldırım, "Şimdiki sistemde, HSYK’nın 7 üyesini, yargı üyeleri kendi aralarında seçiyorlar, 12 bin kişi oy kullanıyor. Sonra da birbirlerine düşüyor, kanlı bıçaklı oluyorlar. Bu yanlış bir şeydi. Bu seçimi aldık, milletin seçtiği milletvekillerinin olduğu meclise verdik. Buna karşı çıkıyorlar. Bunların millete güvenleri yok. Bunların kafalarında vesayet var’’ dedi.

''BU SİSTEMDE SÜREKLİ KOŞU, SÜREKLİ BÜYÜME VAR''

Başbakan Binalı Yıldırım, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye de teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz’da Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gördü. Bizimle birlikte bu değişikliğe destek verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Hangi partiye gönül veriyorsunuz, başım üstüne ama Türkiye’nin geleceği noktasında kararımız tek olmalı’’ diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından Erkilet Havaalanı'na geçerek,özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

DHA