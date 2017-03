Yıldırım: Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Kırşehir’de yaptığı konuşmada Referandumun yapılacağı 16 Nisan gününü iple çektiklerini belirterek, "Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kırşehir mitinginde Başbakan Yıldırım sahneye çıkmadan önce birer konuşma yaptı. Kırşehirliler Başbakan'a ‘Ahi Binali' ve 'Vur vur inlesin Pensilvanya dinlesin' diye tezahürat yaptı.

Başbakan Yıldırım, Cacabey Meydanındaki mitingde konuşmasına yerel deyimle ‘Nörüyorsunuz Kırşehirliler’ diye seslenerek başladı. Kırşehirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım bir ara ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını coşkuyla söylediği konuşmasında Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesini eleştirdi.

ALMANYA'YA TEPKİ: DEMOKRASİ ÖNÜNE SET ÇEKİLEMEZ

Başbakan Yıldırım, "Milletimizle omuz omuza çıktığımız bu demokrasi yolculuğunda bazı tatsız olaylar da oluyor. Almanya'da iki bakanımızın memleket sevdalıları, Türkiye'den göç eden gurbetçilerimizle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu, demokrasiye, özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarının iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da 'Hayır' diyenler, teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlar, FETÖ'nün propagandasını yapanlara izinler vereceksiniz, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu, kabul edilemez. Demokrasi önüne set çekilemez. Demokrasi gürül gürül akan bir nehirdir. Almanya'daki vatandaşlarımız bu tutum karşısında 'Evet' oylarıyla daha da coşup, yedi düvele demokrasi dersini verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"FETO, 'HAYIR' ÇIKMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz 15 Temmuz'u milletçe yaşamış bir ülkeyiz. O dönemde de demokrasiyi, özgürlükleri ağzından düşürmeyen ülkelerin bazıları nasıl sus pus oldular, hep beraber şahit olduk. Ama bu aziz millet çıktığı yoldan asla dönmedi, dönmez. O gece FETO terör örgütü karşısında topyekun bir millet vardı. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı milletle kazandık. Sevgili gençler, sizin geleceğinizi karartmaya çalışan, 248 şehidimizin olduğu o karanlık gecenin sorumlusu olan FETÖ gelecek, hesabını verecek. Bugün şartlar ne olursa olsun, bu kutlu yürüyüş devam edecek. FETO, Pensilvanya'da 'Hayır' çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. PKK terör örgütü de 'Hayır' çıkması için gece gündüz çalışıyor. Kandil'de bir panik var. Ne diyor biliyor musunuz PKK'nın elebaşları 'Evet, çıkarsa biz biteriz.' 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz. Başka yolu yok. Milletim bu terör gruplarının hiçbirine prim vermez" dedi.

"DİRİLİŞ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Referandumun yapılacağı 16 Nisan gününü iple çektiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz. Vatandaş ne yapacağını bilir. 2001'de cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki tartışma yüzünden zaten pamuk ipliğine bağlı ekonomi yerle bir oldu. Yazarkasalar, anayasa kitapçığı fırlatıldı. Borsa çakıldı. AK Parti geldi; bu vesayetçiler, kumpasçılar, Geziciler Türkiye'yi karıştırmak istediler. Pabuç bıraktık mı Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bunların önünde dimdik durdu mu 17-25 Aralık'ta milli iradeye kurulan kumpas karşısında yine AK Parti vardı, yine Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimiz sayesinde alçaklar dersini aldı. O gece halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir."

"TÜRKİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR 16 NİSAN'DA DERSLERİNİ ALACAK"

Anayasa değişikliği halk oylamasına giden süreci MHP ile başlattıklarını dile getiren Yıldırım, "Çift başlı yönetimlerin millete ödettiği bedeli AK Parti, millete ödetmedi. Millet efendi, biz hizmetkarız dedik. Bir daha bu eski kötü günlere dönmemek için bir anayasa değişikliği kararı aldık. Vatandaşımız istedi biz yapıyoruz. MHP ile bu kararı aldık. Sayın Bahçeli, 'Önce memleketim ve milletim sonra partim' dedi. Bu yolculuğa beraber çıktık. Ben inanıyorum ki Kırşehir'in ülkücü ve milliyetçileri bu referandumda kendilerine yakışanı yapacaklar. Terör örgütlerine, FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı Kırşehir'den verecekler. Ülkücüler, milliyetçiler hazır mıyız Türkiye'yi bölmeye çalışanlar, teröristler bir kez daha 16 Nisan'da derslerini alacaklar" diye konuştu.

"ASIL PROBLEM CHP'NİN KAFASINDA"

'Rejim değişikliği' tartışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de cumhuriyet, 1923'te kuruldu. Şimdi bunlar ne diyor 'Rejim değişiyor'. Buradan sesleniyorum. Türkiye'de rejim sorunu yok. Değişime direnen bir ana muhalefet sorunu var. Türkiye'nin rejimi 1923'te, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra cumhuriyetin ilanıyla kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdu. Asıl problem CHP'nin kafasında. Başörtüsü problemi olduğu zaman kızlarımız okullara gidemediği zaman o yasağı 'Rejim değişecek' diye aldırdılar. Şimdi başörtüsü yasağı bitti. Rejim değişti mi Millet bunları tanısın. Bunlar milleti korkularla bugünlere getirdiler" dedi. Vatandaşın Ak partiyi takdir ettiğini de belirten Başbakan Yıldırım, "Vatandaş 15 yıldır bu ülkeye hizmet eden AK Parti'yi biliyor. Başka adrese uğramıyor. AK Parti, AK Parti diyor” diye konuştu.

"ÇİFT BAŞLILIK OLMASAYDI 65'İNCİ HÜKÜMET, 2183 YILINDA KURULABİLECEKTİ"

Anayasa değişikliğinin istikrar getireceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Güçlü hükümetler getiriyor. 1923 yıl, bugün 2017; kaç yıl geçmiş 94 yıl içinde Türkiye'de 65 hükümet kurulmuş. Her hükümet için 17 ay; 1,5 yıl bile değil. 17 ayda bir hükümet ne yapabilir Ancak tebrikleri kabul eder. Hizmet nerede Hizmet başka bahara. Amerika kurulduğundan beri 228 sene geçmiş. Şu anda Amerika'da 45'inci başkan seçildi. 5 yılda bir. Bizde ise 25 günlük, 9 aylık hükümetler oldu. Kim kaybetti Türkiye kaybetti. Eğer bu çift başlılık olmasaydı Türkiye'de bugün 65'inci hükümet, 2183 yılında kurulabilecekti. Ama maalesef zayıf hükümetler, koalisyonlar nedeniyle iktidarlar kısa süreli oldu. Hizmet üretemedi ve darbelerin oluşması için bir altyapı teşkil oldu. Bu değişiklikle birlikte artık hükümeti doğrudan sandıkta siz kuracaksınız."

"ALMANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMEM VAR"

Başbakan Yıldırım, Kırşehir mitingindeki konuşmasının ardından, Almanya Başbakanı Merkel ile bugün saat 15.00'te telefonla görüşeceğini de duyurdu. Yıldırım, "Almanya Başbakanı ile 3'te bir telefon görüşmem var. O telefonla görüşeyim. Ayrılmayın. Buraya geliyorum" dedi.

AK PARTİ MİTİNGİNDE BOZKURT SELAMI

Başbakanın konuşmadan önce eline bayrak alarak çıkan bir kişi ‘Bozkurt’ selamı verdi. Zaman zaman yağmur yağınca alandakilere yağmurluk dağıtıldı. 15 bine yakın kişi aramadan geçerek alana girerken 4 bine yakın kişi de barikatların arkasından mitingi izledi.

Miting alanındaki yüksek bina ve cami minarelerinde özel harekat polisleri önlem alıp dürbünlerle Cacabey Meydanı’nı izledi. Kırşehirli vatandaşlar Başbakan’a isteklerini içeren not ve mektuplarını koruma polislerine teslim etti. Alanda pankart açılmasına müsaade edilmedi.

