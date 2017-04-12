Yıldırım: Evet çıkarsa, onları da çağıracağız yanaklarından öpeceğiz (3)

'PKK'LIR, FETÖ'CÜLER, FİNK ATIYOR'

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında İzmir'deki ziyaretlerini sürdürdü. Otobüsle Çamdibi Semti'nden geçtiği sırada, yol kenarında bulunanlardan bazıları, üzerinde 'Hayır' yazılı pankartlar tuttu.

Bornova İlçesi'ndeki mitinginden sonra Bayraklı'ya geçen Başbakan Binali Yıldırım, yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi'nin inşaat alanının önünden geçip bilgi aldı. Cengizhan Mahallesi'nde sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, ısrarları kırmayıp kahveye oturup, buradakilerle çay içti, sohbet etti. Gümüşpala ve Yamanlar semtlerini de ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'na geçti. Burada kendisini bekleyenlere otobüs üzerinden seslendi.

Başbakan Yıldırım, alandakilerin Fethullah Gülen'e yönelik tepkisi üzerine, 'FETÖ gelecek hesabını verecek. Şehitlerin hesabını verecek, gazilerin hesabını verecek. FETÖ'yü biliyoruz da FETÖ'nün ağzıyla konuşanları anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu ne diyor, '15 Temmuz tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe' diyor. 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Başbakanına ateş açılırken, onlara yol açıldı yol. Türkiye büyük bir mücadele verdi. O mücadeleyi siz verdiniz. Hiçbir alçak örgüt Türkiye Cumhuriyeti'ni dize getiremez. 15 Temmuz'da bunu denediler, başarabildiler mi Niye başaramadılar, çünkü millet vardı. Millete karşı hiçbir kalkışma, darbe başarılı olamaz' dedi.

PANKARTI OKUDU, CEVAP VERDİ

Miting alanında bir kişinin elindeki 'Dökebileceklerse gelsinler deniz kenarında bekliyoruz' pankartını okuyan Başbakan Binali Yıldırım, 'Biz onların dediğini demiyoruz. Biz onları denize falan dökmeyiz, bizim şiarımızda yaşatmak var, öldürmek yok. Ama biz ne diyoruz Pazar günü onları sandığa gömeceğiz. Denize dökmek bizim işimiz değil' diye konuştu.

'HDP'DE EŞ BAŞKANLIK VAR, ORAYA KAFAYI TAKMIŞ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini burada da sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

'Tek adam tek adam diyorlar. Kardeşim sen istedin diye iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz. İki tane muhtar mı seçeceğiz. Belediye başkanı mı seçeceğiz Niye öyle diyor biliyor musunuz Bu ara onlar kol kola. HDP de hayır kampanyası yapıyorlar ya. HDP'de eş başkanlık var. Oraya kafayı takmış belliki. Sen onlarla beraber ol kardeşim, bizim senle işimiz olmaz. Milletim tek bayrak tanır, tek vatan tanır, tek millet tanır. Tek adam doğru, tek adam ama milletin adamı, vesayetçilerin adamı değil. Bölücülerin adamı değil. Milletin adamı.'

'HAYIRCILARA BİR BAKALIM'

Alandaki 'Ne Almanya, ne Hollanda. Kral sensin Türkiye' yazılı pankartı da okuyan Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

'Hayırcılara bir bakalım. Ona göre işimizi düzgün tutalım. Almanya Hollanda 'hayır' diyor. FETÖ'cüler, PKK'lılar, Almanya'da, Hollanda'da fink atıylor. Her türlü kampanyayı birlikte yapıyorlar. Bizim bakanlarımız gidince onlara salon vermiyor, kampanya yaptırılmıyor. Ne yapıyorlar, atlarıyla itleriyle vatandaşlarımızın üzerine sürüyorlar. Vatandaşlarımız sabretti, sandıkta cevabı verdiler. Başka kim 'hayır' diyor PKK, Türkiye'yi bölmeye çalışan Kürtleri, Türkleri gözleri kırpmadan öldüren alçak bölücü terör örgütü, onlarını emrine girmiş HDP 'hayır' diyor. Kandil'den diyorlar ki 'Aman ha evet çıkmasın. Evet çıkarsa biz biteriz. Buradan ilana ediyorum. İnşallah evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandiliniz sönecek. Başka kim FETÖ. FETÖ'nün marifetini biliyorsunuz değim mi 15 Temmuz'da adamlarını asker kılığına sokarak, tankla, tüfekle, uçakla, helikopterle insanların üzerine bomba yardırmadı mı O gece milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istemediler mi Hükümeti alaşağı edip Başbakanı öldürmek istemediler mi İstediler. Ne dedik PKK, FETÖ, HDP Avrupa bunlar 'hayır' diyor. Bunları anlamak mümkün. Atatürk'ün partisi CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu ve ekibi niye 'hayır' diyor Bunu nasıl anlayacağız Atatürk, bu cumhuriyeti kurarken yokluk içinde mücadele ederek bu günlere getirdi. Cumhuriyetimiz kuruldu. O günden bu güne büyük yol aldı' dedi.

Anayasa değişikliklerini MHP ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, MHP içerisindeki muhalifleri de eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, 'Birde milliyetçi maskesi takmış ortada dolaşanlar var. Onlarda bölücülerin aynı laflarını tekrar ediyor. Hiçbir ülkücü, alperen bunlara itibar etmez. Onlar sadece tek bayrağı bilir, tek devleti bilir, tek vatanı bilir, tek milleti bilir, tek Türkiye'yi bilir.'

Konuşmasının sonunda İzmir'deki projelerini de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, 'İzmir'in çılgın projesini açıklıyorum. İzmir Körfezi'ne tünel ve köprü yapıyoruz. Çiğli'den gireceksiniz, Narlıdere'den çıkacaksınız. 6 dakika. Bayraklı'ya 2 bin 50 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Bu hastane sıradan hastane değil, her şey var. Binlerce insan çalışacak, yüzlerce doktor çalışacak. İzmir'in değil bölgenin en büyük hastanesi olacak. İnşaat başladı' dedi.

DHA