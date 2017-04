Yıldırım: Evet çıkarsa, onları da çağıracağız yanaklarından öpeceğiz (4)

BAŞBAKAN YILDIRIM: BİRDEN KARA SEVDALI OLDULAR

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını sürdürdüğü İzmir'de, Bornova ile Bayraklı ziyaretlerinden sonra Kaya Termal Otel'de iş ve medya dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İl Başkanı Bülent Delican ile milletvekili Necip Kalkan'ın konuşmalarının ardından İzmir'e yapılan yatırımların yer aldığı film gösterildi. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye çıktı.

'ÖNGÖRÜLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR'

15 yıl boyunca milletten aldıkları güçlü destekle görev yaptıklarını söyleyen Binali Yıldırım, 'Ülkemiz zor günler geçirdi. 2016 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu siyaset için zor bir yıl oldu. İş dünyası içinde zor oldu. Yaşanan ekonomik krizin etkileri ayrıca ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi açıkçası, bizim hesap etmediğimiz ama yüzleşmek zorunda kaldığımız büyük bedel ödediğimiz bir olaydır. Bütün bunlara rağmen OECD ortalamasının iki katı büyüdü. 15 Temmuz sonrasın alel acele Türkiye'nin notlarını kıranlar, yatırım yapılamaz diyen kuruluşlara o gün söyledik. Çok acele karar verdiniz ve bu kararı değiştireceksiniz. Şimdi öngörüleri 2017 2018 için düzeltiyorlar. Daha olumlu öngörülerini paylaşıyorlar' dedi.

'BÖLGENİN ÇOFRAFYASI ŞEKİLLENİYOR'

Bölgedeki gelişmeleri de anlatan Yıldırım, 'Bölgenin coğrafyası şekilleniyor. Bu değişimde Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor, ayakta kalması gerekiyor. Aksi halde sadece kendi ülkemizle ilgili gelecek sorunlarını yaşamakla kalmayacağız bölgedeki otorite boşluğunun, yönetim zafiyetlerinin de bedelini ödemek mecburiyetinde kalacağız. Böyle bir kritik zaman dilimi içerisindeyiz. Türkiye'ye yönelik eleştirilere dikkatlice bakın içerde ve dışarıda. Bunları iyi okumak lazım. Dünyanın gelişmiş ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'deki yapılan işlerin olumsuz algılanması için her şeyi yapıyor. Onlara göre Türkiye hiçbir işi doğru yapmıyor. Türkiye gittikçe otoriterleşen demokraside uzaklaşır. Onların anladığı demokratikleşme gelişme onlar ne söylerse onlar ayağını kaldırdığı anda Türkiye'nin izine basması. Anladıkları bu. Türkiye edilgen olsun. Türkiye'nin dünya meseleleri hakkında kendi öngörüsüz olmasın. Başkaları senaryoyu hazırlasın Türkiye'de bunun içinde rolü olmasın. Bunu yapmak isteyenlerini sırtında yumurta küfesi yok. Bizim Irakla, Suriye'yle bin 365 kilometre hududumuz var. Aynı anda üç tane terör örgütüyle savaşıyoruz. Başka böyle biri ülke yok. 3 milyon ülkesinden kaçan Suriyeli mülteci barındırıyoruz. Böyle bir ülkeyiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 82 anayasasının iş yapmak üzerine kurgulanmadığını belirterek, 'Milli iradenin kontrol edilmesi üzerine kurulmuş. Çekişme, çatışma üzerine kurulmuş. İki tane güçlü irade tanımlanıyor, iki güçlü irade anlaşırsa ne ala, anlaşamazsa felaket' dedi.

'BİRDEN KARA KARA SEVDALI OLDULAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11.5 yıl başbakanlık yaptığını istese daha fazla yapabileceğini de söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, 'Efendim diyorlar, 'Biz Binali Bey'i severiz. Binali Bey'in kalmasını istiyoruz' Ağızlarından bal damlıyor. Birden bire kara sevdalı oldu. Siz çalışında memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun. Bırakın bunu. Bu sistem herkese iktidar yolunu açıyor. İdeolojik partilere bir etnik temele dayalı partiler asla iktidar göremezler, her bölgeden oy almanız lazım. Yani Türkiye partisi olmanız lazım. Yani Türkiye partisi olmanız lazım. Temsilde adalet. Ülkenin birliği kardeşliği garanti altına alınıyor. İkinci güzelliği iktidar sandıkta belli oluyor. Garantili hükümet sistemi. İşi yerinde bitiriyorsunuz. Referandumdan evet çıkacak' dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen Başbakan Binali Yıldırım, 'Amerika anlamıyor. Avrupa şaşkınlık yaşıyor. Bu darbe nasıl oldu. 3 gün sus pus. Dördüncü gün dedikleri, ' Bu darbecileri çok hırpalamayın' Peki 249 şehidin hesabını kim verecek. İşte seçim kampanyalarında yaptıklarını gördük. FETÖ, PKK'ya her türlü imkanı, televizyonlara gazetelerde dahil kullandırıldı. Türkçe başlıkla gazete çıkardılar. Gördük bunları. Ama biz evet kampanyasını yapamadık, yaptırmadılar. Atlarını, itlerini insanların üzerine sürdüler ne oldu. Vatandaşlarımız çok daha fazla katılımla cevabını verdi. Türkiye'yi kimse yönetmeye kalkmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil' diye konuştu.

'İZMİR'İ YANIMDA GÖRMEK İSTİYORUM'

Yatırımlarının engellemeye çalışıldığını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

'Körfez geçişiyle uğraştık. Babamın işi mi. İzmir için yaptık. Kaç kez ÇED'i mahkemeye verdiler, işi engellediler. Ama inatla her şeyi hallettik. Bu sene ihaleye çıkacağız. Eğer biz bu işlere katılıp havlu atsaydık bu kadar hizmeti yapamazdık. Mücadele şart ama bu mücadele İzmir'i yanımızda görmek istiyorum. Yoruldum. Biraz destek istiyorum. Bu anayasaya değişikliğinin her sahasında emeğim var, her sorunun cevabını verecek durumdayım. Bu bir kolektif çalışma ürünüdür. MHP ile 15 Temmuz'dan sonra beka sorunu olduğunu gördük. çalışmayı önünüze getirdik. Yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz.'

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işadamlarıyla yapacakları toplantıyı hatırlatıp, 'Ana muhalefet partisinin başkanıyla yarın bir araya geleceksiniz. Onu da dinleyin kararınızı verin' dedi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

DHA