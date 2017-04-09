Yıldırım: Hiçkimse Evet Hayır diyenleri ayrıştıramaz (2)

YILDIRIM 3 GÜN İZMİR'DE

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanından uğurladıktan sonra İzmir'de kaldı. Yıldırım, geceyi İzmir'de geçirecek yarın sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını canlı yayında yanıtlayacak. Başbakan, saat 16.00'da Aydın İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin ardından İzmir'e dönecek ve Çarşamba akşamına kadar kentte kalacak.

Başbakan Yıldırım, İzmir'de bulunduğu süre içinde sivil toplum örgütleri, hemşeri dernekleri ve kanaat önderleriyle toplantılar yapacak.

DHA