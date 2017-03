Yıldırım: Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecek

YALOVA’da BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Dün Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yapılan muamele asla kabul edilemez. Hollanda bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir; Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir ve bir daha ülkemize vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul'dan, Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak karayolu ile Yalova’ya geldi. Başbakan Yıldırım’a AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile Yalova Valisi Tuğba Yılmaz eşlik etti. Başbakan Yıldırım’ı Yalova girişinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşıladı.

Başbakan Yıldırım, Yalova Valiliği’ni ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap ederek, referandumda 'Evet' oyu çağrısı yaptı. Yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu alanda büyük boy Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın posterleri yer aldı. Mitinge katılanlar Türk bayrağı ve 'Evet' yazılı dövizler taşıdı.

Konuşmasına, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim" sözleriyle başlayan Binali Yıldırım, "16 Nisan’da söz de karar da milletin olacak. 'İstikrar sürsün Türkiye büyüsün' diyoruz. Bazıları hala 'küçük olsun bizim olsun' diyor. İstikrar olsaydı, her 5 yılda bir seçim olsaydı, bugün 65’inci hükümet yerine 19’uncu hükümet kurulurdu" dedi.

'ASLA ENGEL OLAMAYACAKSINIZ'

Getirilen sistem değişikliğinin Erdoğan için değil her doğan için olduğu sözlerini tekrarlayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Artık bu milletin boşa harcayacak bir saniyesi yok. Bu günlerde bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarının hep birlikte izliyoruz. Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarla, gurbetçilerle, memleket sevdalılarıyla buluşmamızdan rahatsız oluyor ve yasaklar getiriyorlar. Açık açık söylüyorum, siz bunu yapmakla hayır kampanyasına destek oluyorsunuz. Onlarda hayır demek serbest. Uygulanan bu çifte standart Avrupa’nın demokrasisine insan hakları savunucusuna zarar veriyor. Terör örgütleri FETÖ, PKK yandaşları Avrupa’da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü politikayı yapacak gıkın çıkmayacak. Türkiye’den bakanlar gidince, milletvekilleri gidince izin vermeyeceksin, yok böyle yağma. Ne yaparsanız yapın vatandaşlarla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız. Şimdi bakıyoruz bu değişikliğe kim karşı çıkıyor HDP karşı. Almanya karşı, FETÖ karşı. Hollanda karşı. Demek ki bu işlerde yanlışlık var. O halde 'Evet' diyeceğiz. Sandıkları da tıka basa dolduracağız. Onlarında hak ettiği cevabı en iyi şekilde vereceğiz."

'GEREKEN NEYSE YAPILACAK'

Dün Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yapılan muamelenin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Hollanda’nın bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir; Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Ve bir daha ülkemize vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır" dedi.

'5 milyon memleket sevdalısı' olarak nitelediği gurbetçilere de seslenen Başbakan Yıldırım, "Aman tahriklere kapılmayın. Provokasyona gelmeyin. Yapılan bu insanlık dışı uygulamalara vereceğiniz en güzel cevap evet, evet, evet" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin yükselişi, istikrarı için aziz milletin sandığa giderek cevabını vereceğini de kaydederek, Yalova’ya Şehir Hastanesi sözü verdi.

DHA