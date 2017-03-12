Yıldırım: Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecek (2)

YILDIRIM: BATIDAKİLERİN AYARI BOZULUYOR

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'da düzenlenen açık hava mitinginin ardından Bursa'nın Gemlik İlçesi Karsak Mevkii’nde yapımı tamamlanan İstanbulBursa-İzmir Otoyolu’nun Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölümünün açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, geçen çarşamba günü, toplam 433 kilometrelik otoyolun Kemalpaşa-İzmir arasındaki bölümünü açtığını hatırlatarak, otoyolun üçte birlik kısmının tamamlandığını söyledi.

Bugün açılışı yapılan 25 kilometrelik bölümün yolun tamamına bedel olduğunu bildiren Yıldırım, "En zor kesimi burasıydı. Arazisi, tünelleri, viyadükleriyle çok güzel yol oldu. Ama 2 milyar 250 milyon. Bir servet harcandı. Helali hoş olsun. Bursa’dan İstanbul’a bir saatin altında gidilecek. Belki de 45 dakika. Artık kurallara uyacaksınız. Aşırı hız yok. Yollar kaymak diye gaza abanmak yok. Siz siz olun kurallara uyun. Kurallara uyun çünkü yolların kralı değil yolların kuralı vardır" dedi.

"İşte medeniyet bu" diyen Başbakan Yıldırım, "Boş lafla olmaz. Biz bunları yapıyoruz ya batıdakiler, bunların ayarı bozuluyor. Ayarları bozuldu. Daha da bozulacak. Güneş doğudan doğuyor, batıdan hayır gelmez" diye konuştu.

Sağlıkta, enerjide, eğitimde, tarımda çok geri kalındığını ve bunları bilerek göreve geldiklerini de ifade eden Yıldırım, "Sizin desteğiniz ile arkamızda olmanızla 15 yılda çok büyük mesafeler kat ettik. Elhamdülillah ulaştırmada Türkiye’nin yüzünü güldürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürmeyiz" dedi.

İLK HAFTA GELİRİ ŞEHİT VE GAZİLERE

Başbakan Yıldırım, açılış kurdelesini kesmeden önce bir hafta boyunca yoldan elde edilecek gelirin şehit ve gaziler için açılacak hesaba yatırılacağını söyledi.

Açılışı yapılan Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölüm için araçlardan 6 lira 75 kuruş alınacak. Osmangazi Köprüsü’nden Bursa arasındaki bölüm ise 18 lira 20 kuruş olacak.

Başbakan Yıldırım açılıştan sonra eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kendi kullandığı makam aracıyla mitinge katılacağı Bursa’ya hareket etti.

Mehmet İNAN- Hasan BOZBEY/GEMLİK (Bursa), (DHA)

DHA