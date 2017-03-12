Yıldırım: Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecek (3)

YILDIRIM: TEK ADAMLIKTAN RAHATSIZSANIZ O ZAMAN CHP'YE İKİNCİ BİR GENEL BAŞKAN DAHA BULALIM

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbulBursa-İzmir Otoyolu’nun Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölümünün açılışını yaptıktan sonra Bursa’ya geldi. Gökdere Meydanı’nda düzenlenen mitingde boynuna Bursaspor atkısı takarak konuşan Yıldırım, Anaya değişikliği konusunda CHP’yi eleştirdi. Alanda, üzerinde, 'Hollanda'nın OHAL ilan etmesi için bir Türk Kadını yetti' yazılı pankart dikkat çekti.

Anayasa değişikliği yaparken tek adreslerinin millet olduğunu vurgulayan Yıldırım, “CHP derseniz tam evlere şenlik. Kılıçdaroğlu’na ‘buyurun gelin bu anayasayı birlikte değiştirip anlaşalım’ dedik. Ses yok. Siz de istiyorsanız bir anayasa değişikliği getirin. İkisini milletin önüne götürelim. Millet hangisini istiyorsa ona karar versin. Yine ses yok. Dillerinde hep aynı şarkı. 'Rejim elden gidecek tek adam yönetimi gelecek'. Kork ey halkım kork. Kılıçdaroğlu sen bu milleti korkutamazsın. Çünkü bizim İstiklal Marşımız korkma diye başlıyor” diyerek İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu.

Binali Yıldırım, cumhuriyetin 1923’te kurulduğunu ve rejim probleminin ortadan kalktığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ama millet bilsin diye Bursa’dan tüm Türkiye’ye ilan ediyorum. Yeni anayasa milli anayasadır. Yeni anayasa yerli anayasadır. Yeni anayasa, tek yetkinin bir noktada topladığı doğrudur. O noktada 80 milyon vatan evladıdır, millettir. Artık söz de millette yetki de millette, karar da millette mühür de sizin elinizdedir. Yeni Anayasa tek devlet rejimidir. Yeni anayasa tek millet rejimidir. Yeni anayasa tek vatan rejimidir. Yeni anayasa tek bayrak rejimidir. Şimdi Bursa’dan soruyorum. Bunun neresinden rahatsızsınız. Madem öyle tek adamlıktan rahatsızsanız o zaman şu CHP'ye ikinci bir genel başkan daha bulalım. Tek olmuyor. Birçok belediyeleri var. Belediyelere de birer başkan daha atayalım. Olsun iki başkan. Hatta Kılıçtaroğlu nun keyfi yerine gelsin diye Bursa’nın Minareliçavuş, Güneştepe, Ertuğrulgazi mahallelerine 3 muhtar daha atayalım. Öyleyse kaymakamlıkları çift yapalım. Emniyet müdürlerini de valilerini ikişer ikişer yapalım. Kılıçtaroğlu, HDP ile haşır nesir olunca eşbaşkanlığı kafasına takmış. Kol kola girmişler 'hayır' şarkısını söylüyorlar. 'Hayırdan' hayır gelmez. ‘Evet’te bereket vardır. Bursalılar, tek adammış. Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan içinmiş. Ha de ordan Bizde diyoruz ki bu anayasa Erdoğan için değil her doğan içindir.”

Başbakan Yıldırım daha sonra Bursa’da TOKİ tarafından gazetecilere yaptırılan konutların anahtarlarını teslim etti. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da Başbakan Yıldırım’a çini vazo hediye etti. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Bursa Valiliği’ni ziyaret etti.

Berktuğ ÖNCÜ- Faruk KAHRAMAN- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

DHA