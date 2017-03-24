Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Freni boşalmış araba gibi (2)

'ISPARTA, DEMOKRASİ YANINDA YER ALDI'

Başbakan Binali Yıldırım, Burdur'dan sonra Isparta'ya geçti, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Isparta'nın çok partili siyasi hayata geçildiği günden itibaren hep demokrasinin yanında yer aldığını belirten Yıldırım, "Sizin hemşehriniz Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in, merhum Menderes'in, merhum Özal'ın yanında hep dimdik durdunuz. Siz en başından itibaren AK Parti'nin yanında, AK Parti'nin adam gibi adam genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sarsılmadan durdunuz" dedi.

Isparta için bugüne kadar çok iş, eser ürettiklerini belirten Başbakan Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır hayali olan şehir hastanesinin açılışını da yapacaklarını, daha önce Mersin ve Yozgat şehir hastanelerini açtıklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, şehir hastaneleri konusunda, "Bugünlerde milletin iradesine tabi olmayan bazı kesimler, kurtuluşu yalanda dolanda iftirada arıyorlar. İşte şimdi de diyorlar ki; 'Efendim bu kadar lüks, bu kadar muazzam, bu kadar büyük hastane parasız olur mu Bundan para alacaklar, muayene parayla olacak.' Külliyen yalan, iftira. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. 5 kuruş para olmayacak" diye konuştu.

'CHP ZİHNİYETİ MENDERES'İ İDAM ETTİ'

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının 1950 1960 arasında büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Memlekete büyük eserler bıraktılar ama biliyorsunuz 'hiçbir eser, hiçbir hizmet cezasız kalmaz' derler. İşte bu CHP zihniyeti, bu darbeci zihniyet, Menderes'i, bakanlarını idam etti. O dönemde hepimiz biliyoruz yollar yapıldı, köprüler yapıldı, barajlar, okullar, hastaneler yapıldı, Türkiye'nin ekonomisi büyüdü, refahı arttı. Menderes, 10 yılda Türkiye'yi bir baştan bir başa imar etti ama bütün bu hizmetlerin karşılığı idam oldu. İki bakanı, kendisini idam ettiler. Neden yaptılar Çünkü bunlar, bu vesayetçiler, bu hayırcılar milletin sevdiğini sevmezler. Milletin seçtiğine saygı göstermezler. 27 Mayıs darbesi bunun için oldu."

'27 MAYIS'IN HESABINI SORDUNUZ'

Darbelerin hükümetlere değil millete yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"27 Mayıs darbesini de millete yaptılar, size yaptılar. Yetmedi, 12 Eylül darbesini de size yaptılar. 28 Şubat'ta genç kızlarımıza neler yaptıklarını gördük. En son 15 Temmuz alçak darbe girişimini de yine millete yapmak istediler ama bu sefer millet 'dur' dedi. Darbecilere geçit vermediniz. Cumhurbaşkanını onlara vermediniz, başbakanınıza sahip çıktınız, hükümetine sahip çıktınız, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Allah sizden razı olsun. Benim milletimin o gece, 15 Temmuz'da gözünün önüne Menderes geldi, Erbakan geldi, Zorlu geldi, Polatkan geldi. Aynı akıbet olmasın diye gençler, yaşlılar, kadınlar, toplara, tüfeklere göğsünü siper etti. Siz sadece darbeyi önlemediniz. Siz, merhum Menderes'in ruhunu da muazzez ettiniz. Siz sokaklara çıkarak, darbeyi durdurarak esasında 27 Mayıs'ın hesabını sordunuz."

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

DHA