Yıldız Entegre’nin Romanya’daki yatırımında son aşamaya gelindi

Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki Yıldız Entegre'nin Romanya yatırımında son aşamaya gelindi.

Orman ürünleri sektöründe Türkiye'nin en büyüklerinden olan şirket, Oarja Bölgesi'nde 150 milyon euro'luk yatırımını 2017 sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Yenilikçi ürünler ve inovatif çalışmalarıyla Türk sanayisinin en büyük şirketleri arasında yer alan Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki Yıldız Entegre, global büyümesine ivme kazandırmış durumda.

3.2 milyar TL'ye yaklaşan cirosu ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da önemli üreticilerinden biri olan Yıldız Entegre, Rusya ve Romanya'daki yatırımlarına hızla devam ediyor.

Romanya'nın Oarja Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 milyon Euro tutarında olan yatırımda ise son aşamaya gelindi. Yaklaşık 460 bin metrekare üzerine inşa edilen ağaç işleme tesisi, bu yılın sonuna doğru faaliyete girmiş olacak. 450'yi aşkın kişiye istihdam yaratacak tesiste, mobilya endüstrisinde kullanılan MDF, Laminant parke ve kapı tesisleri gibi ürünlerin imal edileceği ve ülke üzerinden tüm bölgeye ihraç edileceği belirtiliyor.

50'nin üzerinde ülkeye ihracat

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde global arenanın güçlü aktörlerinden biri olmayı başaran Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında bugün, 9 şirket ve 3 bine yaklaşan çalışan bulunuyor. 3.2 milyar TL'yi aşan cirosal büyüklüğe sahip grubun lokomotif şirketi Yıldız Entegre, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında 38'inci sırada yer alıyor.

Geçmişi 1890'lı yıllara dayanan şirketin Kocaeli MDF Fabrikası, dünyanın tek çatı altında kurulan en büyük MDF kompleksi unvanını taşıyor. Parke üretiminde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Yıldız Entegre günlük 8 bin 500 metreküpü aşkın üretim hacmiyle 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

(lı)

DHA