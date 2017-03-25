Yılın ilk 'kinoa' ekimini Ak Partili Şentop yaptı

TEKİRDAĞ'da yılın ilk 'kinoa' ekimi, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'a ait tarlada yapıldı. Mustafa Şentop, astronot gıdası olarak da bilinen kinoayı internetten gördüğünü söyleyerek, sürdüğü traktörle ilk ekimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ-Malkara karayolu üzerinde bulunan tarlada yapılan ilk ekime, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Can Temizel, Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve çiftçiler katıldı.

'KİNOA'YI İLK OLARAK İNTERNETTEN GÖRDÜM'

Mustafa Şentop, kinoayı internette görerek araştırma yaptıktan sonra ekmeye karar verdiğini belirterek, "Çocukluğumda ben buradayken iki ürün rahatlıkla alınıyordu. Bir standart oluşmuş bölgede, bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekiliyor genellikle. 'Biraz daha farklı ürünler olabilir mi' diye uzun zamandır konuşuyorduk. Kinoa'yı ilk olarak internetten gördüm. Önce bir tadına baktık, yedik. Ufak çaplı bir araştırma yaptıktan sonra da il müdürümüzle uygun olup olmayacağını görüştük, ekmeye karar verdik" dedi.

'ALTERNATİF YİYECEK OLARAK YAYGINLAŞMASINDA FAYDA VAR'

Kinoanın tarımda alternatif olarak yaygınlaşmasının yararlı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Tekirdağ'da 204 dekar ekilmişti. Biraz da Tekirdağ'a faydası olsun, hem de deneme yapmak için böyle bir şeye karar verdik. Allah iyi yağış, iyi imkan verdiği takdirde de iyi bir mahsul almış oluruz. Kinoa özellikle gluten noktasında tartışılan bir konu. Bir alternatif yiyecek olarak yaygınlaşmasında fayda var. Sadece Türkiye içinde değil, yurtdışına da belki ihracat yapılıyor Türkiye'den. 2013 yılında Birleşmiş Millet tarafından yılın yiyeceği de seçilmişti"

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Can Temizel, dünyada 204 ülkede kinoa ekimi yapıldığını belirterek, "Kinoa, uygun şartlarda yetiştirildiği zaman dekarda 300 kilogram ürün veren bir ürün. NASA, astronotlara yediriyor bunu. Çünkü içerisinde demir ve magnezyum oranı yüksek. Yüksek lif barındıran, vitamin açısından zengin bir ürün. En önemli özelliği içerisinde glüten yok. Türkiye’de 2 milyonun üzerinde, glüten tüketemeyen çölyak hastası var, onların öncelikli tüketim ürünlerinden. Yine çocuk gelişiminde çok büyük katkıları olan bir ürün. Anne sütünde bulunan 4 tane amino asit içeriyor" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Şentop, traktöre binerek ilk kinoa ekimini yaptı. Etkinlikte, davetlilere kinoa ile hazırlanmış yiyecekler ikram edildi.

DHA