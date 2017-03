Yılın ilk tekne turu İranlı turistlerle başladı

MARMARİS'i tercih eden tatilci ve turistlerin vazgeçilmezi günübirlik tekne turları, bu yıl zengin İranlı turistlerle başladı. Aileleri ile birlikte mavi ve yeşilin her tonunun görülebildiği kentin bakir koylarını gezen İranlı turistler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Ortadoğulu turistlere yönelik Marmaris'te yapılan kampanyalar, sonuç verdi. Atatürk Caddesi'ndeki Saman İskelesi ve Yat Limanı'nda sıralanan ve boyları 12-35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, havaların ısınmasıyla turlarına başlarken; yılın ilk konukları İranlı turistler oldu. Sabah İranlı turistlerden oluşan 130 kişi, otobüslerle Kordon Caddesi'ne getirilerek anlaşmalı 'Neptün Express' adlı tekneye alındı. Öğle yemeği dahil kişi başı 45 liraya Cennet, Bedir, Çiftlik ve Kumlubük adaları ve Fosforlu Mağara'yı 10 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. İlçenin el değmemiş yeşil ve mavinin buluştuğu koylarda tur atan, aralarında avukat, mühendis, işadamı ve doktorların bulunduğu turistler, önceden planlanan restoran ile kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürüldü. Eşsiz manzaranın tadını çıkartarak özçekim yapan turistler, sonrasında Marmaris'e döndü.

"CENNETTE YAŞIYORSUNUZ"

Ülkesine döndüğünde gördüğü güzellikleri anlatacağını ve tavsiye edeceğini dile getiren iç mimar 38 yaşındaki Mehrzad Mahmood Leyan, "Cennetten çıkma böyle güzel mavi ve yeşili bir arada görmemiştim. Gezi boyunca bin taneden fazla çektim. İran'a döndüğümde bu eşsiz güzellikleri görmeleri için dostlarıma tavsiyede bulunacağım" dedi. Bu yılki urizm sezonunun bereketli olmasını temenni eden Berk Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Berk ise, şöyle konuştu:

"Her yıl 23 Nisan'dan sonra tekneler denize indirilir ve turizm sezonunu başlatırdık. Yapılan kampanyalarla Muğla ve turistik ilçelerine gelen İranlı zengin turistler nedeniyle sezonu erken açtık. İlk etapta aralarında doktor, avukat, işadamı ve mimarların bulunduğu zengin 130 İranlı turisti, günübirlik turlara götürdük. Sarıgerme ve Dalyan'da 5 yıldızlı otellerde kalan İranlı zengin turistler, Marmaris'te günü birlik gezilere katılmak için bir hafta süreyle her gün gelecektir. Bir hafta içinde bin İranlı turisti bakir koy ve adalarını gezdireceğiz. Talep artığı takdirde biri korsan tabir edilen iki gemimi denize indireceğim."

DHA