Yılmaz: Demokrasilerde milletin yaptığına şapka çıkarılır (3)

BESNİ'DE DE KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ndeki temaslarının ardından Besni İlçesi'nde 'Evet Kafe'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP'şi eleştirerek şunları söyledi:

"Yine CHP her zaman başörtüsüne mesafeliydi. Ne mesafelisi başörtüsüyle ilgili ne çıksa, yönetmelik çıksa Danıştay'a gider, kanun çıksa Anayasa Mahkemesi'ne gider. Bırak kanunu, biz anayasayı değiştirdik 411 milletvekiliyle, başörtüsü olanlar üniversitede okuyabilsinler diye. Kanunla açıkça yasaklanmadıkça hiç kimsenin eğitim hakkı engellenemez diye. Anayasa değişikliklerinde Anayasa Mahkemesi'nin görevi şeklen incelemektir, esasına giremez, görevi yoktur. Ama Anayasa Mahkemesi vesayet makamı ya, öyle kurgulandı ya, şekli atladı esasa da girdi iptal etti, CHP’nin başvurusu üzerine. Yani Anayasa Mahkemesi vesayet odağı olaraktan görevi anayasayı ihlal ederekten bunu iptal etti. Ama CHP de 'iptal et' diye başvurmuştu. Yani başörtüsüne karşıydı. Hiç şüpheniz olmasın bu halk oylaması geçerse, Türkiye’yi de olumlu yönde değiştirecektir."

Konuşmalardan sonra Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Bakan Yılmaz'a 1927 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının temsili tablosunu hediye etti. Saadet partisinden istifa eden belediye encümenlerine rozet takıldıktan sonra 'Evet Kafe’nin açılışı yapıldı.

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)

DHA